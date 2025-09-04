Gold im Rallyemodus

Nach einem vorläufigen Rekordstand bei 3.500 US-Dollar, markiert am 22. April 2025, ist der Gold-Future oberhalb seines ursprünglichen Aufwärtstrends in eine Seitwärtskonsolidierung übergegangen, die sich zunehmend als symmetrischer Keil herauskristallisiert hatte. Schon wenige Wochen später wurde die Annahme eines Folgekaufsignals bei entsprechender Auflösung auf der Oberseite aufgestellt, genau dies ist gegen Ende August wie erwartet eingetroffen und brachte einen sehr dynamischen Ausbruch auf der Oberseite auf 3.578 US-Dollar hervor. Die übergeordneten Ziele für den Gold-Future liegen aber noch weitaus höher und bieten sich für ein mittelfristiges Long-Engagement bestens an.

Für den Gold-Future lassen sich kurzfristig weitere Anstiegsziele bei 3.610 und 3.660 US-Dollar ableiten, mittelfristig wird der Goldpreis sogar bei 3.895 US-Dollar gesehen, sofern es nach der charttechnischen Auswertung der Kursmuster geht. Das restliche Aufwärtspotenzial kann daher durch ein kurzzeitiges Long-Engagement noch bestens eingefangen werden. Auf der Unterseite bietet das vorherige Allzeithoch bei 3.500 US-Dollar vorläufig eine vergleichsweise gute Unterstützung. Sollte dieses aber wegbrechen, müsste mit Abschlägen auf 3.443 und darunter auf 3.409 US-Dollar zwingend gerechnet werden. Dies könnte aber auch noch ein Teil eines regulären Pullbacks sein. Erst bei tieferen Preisen dürfte sich das Chartbild entsprechend eintrüben und eine längere Konsolidierung nach sich ziehen.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Der äußerst dynamische Ausbruch aus dem symmetrischen Dreieck kann noch für ein entsprechendes Long-Investment mit einem vorläufigen Ziel bei 3.660 US-Dollar genutzt werden, hierbei sollte jedoch ein etwas weiterer Stopp wegen möglicher Pullbackrisiken gewählt werden. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DU2SYH würde sich vom gegenwärtigen Niveau aus noch eine satte Renditechance von 40 Prozentergeben. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 27,29 Euro ermittelt. Die Verunsicherung der Anleger, getrieben unter anderem von der Furcht einer Demontage der Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed, könnte also noch lange anhalten und dem sicheren Hafen Gold weiteres Kapital zukommen lassen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2SYH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 19,80 – 19,81 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.399,04 US-Dollar Basiswert: Gold-Future KO-Schwelle: 3.399,04 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 3.571,11 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 27,29 Euro Hebel: 15,73 Kurschance: + 40 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

