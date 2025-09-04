Alphabet zündet neue Rallyestufe

Der erfolgreiche Ausbruch der Alphabet-Aktie über das bisherige Rekordhoch aus Januar dieses Jahres bei 208,70 US-Dollar hat ein neuerliches Ziel aktiviert, diesmal am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 256,55 US-Dollar und steuert mit großen Schritten darauf zu. Zwar kann es in den kommenden Tagen zu vereinzelten Rücksetzern zurück auf 209,00 US-Dollar im Rahmen eines Kurslückenschlusses kommen, übergeordnet ist die Richtung für die Alphabet-Aktie jedoch klar vorgegeben und gen Norden gerichtet. Relative Schwäche würde das Wertpapier erst durch einen Kursrutsch unter 197,46 US-Dollar signalisieren, was mit anschließenden Rückschlägen auf den 50-Tage-Durchschnitt bei 179,84 US-Dollar verbunden wäre. Im Zweifel müsste noch einmal die Unterstützung, bestehend aus den 2021er-Hochs, bei 152,10 US-Dollar zum Einsatz kommen. Anzeichen für eine derartige Entwicklung werden derzeit aber nicht gesehen.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 228,94 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 205,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 256,55 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Alphabet Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2WZ5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,22 - 2,23 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 203,9196 US-Dollar Basiswert: Alphabet Inc. KO-Schwelle: 203,9196 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 228,94 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 256,55 US-Dollar Hebel: 8,84 Kurschance: + 105 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ9EWT Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,81 - 2,82 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 262,0739 US-Dollar Basiswert: Alphabet Inc. KO-Schwelle: 262,0739 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 228,94 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,00 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

