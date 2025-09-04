Apple nimmt weitere Hürde

In einem der wichtigsten Kartellverfahren der vergangenen Jahre ist die Google-Mutter Alphabet nur knapp einer Zerschlagung entgangen, wovon auch Apple profitiert und am Mittwoch einen deutlichen Satz direkt an die zentrale Hürde von 237,23 US-Dollar vollziehen konnte. Oberhalb dieses Niveaus würde bei Apple eine neuerliche Kaufwelle direkt an das Vorgängerhoch aus Dezember 2024 bei 260,10 US-Dollar sehr wahrscheinlich werden und sich für ein frisches Long-Engagement anbieten. Bestehende Positionen sind nun enger abzusichern, hierbei könnte ein Niveau um 226,30 US-Dollar zum Einsatz kommen. Mit einem kleinen Zwischenstopp auf dem Weg zu dem Rekordhoch ist aber um 250,00 US-Dollar zu rechnen. Auf der Unterseite dürfte die Apple-Aktie dagegen erst unter einem Niveau von 215,00 US-Dollar wieder ins bärische Lager wechseln. Mit erhöhter Volatilität muss zwingend um die Keynote am 9. September gerechnet werden!

1. Long-Position ab 239,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 232,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 260,10 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2A3W Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,23 - 1,25 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 223,2172 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 223,2172 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 237,09 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 260,10 US-Dollar Hebel: 16,43 Kurschance: + 145 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY1T2T Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,43 - 1,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 253,6564 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 253,6564 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 237,09 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,11 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

