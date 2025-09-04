JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Heidelberg Materials nach Gesprächen mit Unternehmenschef Dominik Von Achten im Rahmen einer hauseigenen Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 217 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie sei nun ihr Favorit unter den auf traditionelle Baustoffe fokussierten Unternehmen, schrieb Elodie Rall in ihrer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Sie sollte mit am meisten von den sich verbessernden fundamentalen Geschäfts- sowie Preissetzungsbedingungen profitieren./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 195,2EUR auf Tradegate (04. September 2025, 08:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 217

Kursziel alt: 217

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

