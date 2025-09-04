XPeng ADR Aktie fällt um -3,17 % - 04.09.2025

Die XPeng ADR Aktie ist bisher um -3,17 % auf 16,800€ gefallen. Das sind -0,550 € weniger als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

XPeng Inc. ist ein führender Hersteller von Elektrofahrzeugen in China, bekannt für seine innovativen autonomen Fahrtechnologien. Hauptprodukte sind die Modelle P7, G3 und P5. Das Unternehmen konkurriert mit Tesla, NIO und Li Auto und strebt internationale Expansion an. XPengs Alleinstellungsmerkmal ist die Integration fortschrittlicher Technologien in seine Fahrzeuge.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von XPeng ADR mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,82 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,43 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von XPeng ADR +51,35 % gewonnen.

XPeng ADR Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,43 % 1 Monat +6,33 % 3 Monate -4,82 % 1 Jahr +123,40 %

Informationen zur XPeng ADR Aktie

Es gibt 777 Mio. XPeng ADR Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,05 Mrd. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

XPeng ADR Aktie jetzt kaufen?

Ob die XPeng ADR Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur XPeng ADR Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.