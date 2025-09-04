    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXPeng ADR AktievorwärtsNachrichten zu XPeng ADR

    XPeng ADR Aktie fällt um -3,17 % - 04.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die XPeng ADR Aktie bisher Verluste von -3,17 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der XPeng ADR Aktie.

    XPeng Inc. ist ein führender Hersteller von Elektrofahrzeugen in China, bekannt für seine innovativen autonomen Fahrtechnologien. Hauptprodukte sind die Modelle P7, G3 und P5. Das Unternehmen konkurriert mit Tesla, NIO und Li Auto und strebt internationale Expansion an. XPengs Alleinstellungsmerkmal ist die Integration fortschrittlicher Technologien in seine Fahrzeuge.

    XPeng ADR Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2025

    Die XPeng ADR Aktie ist bisher um -3,17 % auf 16,800 gefallen. Das sind -0,550  weniger als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von XPeng ADR mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,82 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,43 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von XPeng ADR +51,35 % gewonnen.

    XPeng ADR Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,43 %
    1 Monat +6,33 %
    3 Monate -4,82 %
    1 Jahr +123,40 %

    Informationen zur XPeng ADR Aktie

    Es gibt 777 Mio. XPeng ADR Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,05 Mrd. wert.

    Ob die XPeng ADR Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur XPeng ADR Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


