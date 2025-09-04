C3.ai Registered (A) - Aktie erlebt Kurseinbruch -11,78 % - 04.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die C3.ai Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -11,78 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

C3.ai bietet eine leistungsstarke KI-Plattform für Unternehmen, die sich durch ihre Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die C3.ai Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -44,58 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,54 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei C3.ai Registered (A) auf -62,46 %.

C3.ai Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,90 % 1 Monat -35,54 % 3 Monate -44,58 % 1 Jahr -39,70 %

Informationen zur C3.ai Registered (A) Aktie

Es gibt 134 Mio. C3.ai Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,70 Mrd. wert.

C3.ai Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die C3.ai Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.