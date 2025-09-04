Metaplanet - Aktie stürzt ab -7,69 % - 04.09.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Metaplanet mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -50,35 % hinnehmen.

Einen schwachen Börsentag erlebt die Metaplanet Aktie. Sie fällt um -7,69 % auf 4,3200€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Metaplanet Aktie damit um -17,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,66 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Metaplanet auf +1.867,29 %.

Metaplanet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,77 % 1 Monat -27,66 % 3 Monate -50,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Metaplanet Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark negative Kursentwicklung der Metaplanet Aktie, die in den letzten Tagen um 20% gefallen ist. Die Anleger betonen die Abhängigkeit des Aktienkurses von der Bitcoin-Preisentwicklung. Zudem wird die Einführung eines neuen Vorzugsaktien-Systems thematisiert, das unterschiedliche Anleger ansprechen soll. Es bestehen jedoch Bedenken hinsichtlich der Dividendenzahlungen und der finanziellen Stabilität des Unternehmens.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Metaplanet eingestellt.

Informationen zur Metaplanet Aktie

Es gibt 655 Mio. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,78 Mrd. wert.

Metaplanet Aktie jetzt kaufen?

