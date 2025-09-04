Tesla Aktie steigt - 04.09.2025

Mit einer Performance von +1,19 % konnte die Tesla Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Tesla Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,79 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -3,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,01 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Tesla auf -26,40 %.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,17 % 1 Monat +10,01 % 3 Monate -4,79 % 1 Jahr +53,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Tesla-Aktie, die bei schlechten Nachrichten steigt, was als paradox wahrgenommen wird. Rechtliche Probleme und negative Verkaufszahlen in Märkten wie Indien und Deutschland werden als mögliche Risiken für die Bewertung der Aktie betrachtet. Die Meinungen über die zukünftige Kursentwicklung sind gespalten, wobei einige eine Überbewertung der Aktie vermuten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 935,22 Mrd. wert.

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.