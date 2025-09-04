Besonders beachtet!
Tesla Aktie steigt - 04.09.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Tesla Aktie bisher um +1,19 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.
Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.
Tesla Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2025
Mit einer Performance von +1,19 % konnte die Tesla Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Tesla Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,79 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -3,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,01 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Tesla auf -26,40 %.
Tesla Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,17 %
|1 Monat
|+10,01 %
|3 Monate
|-4,79 %
|1 Jahr
|+53,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Tesla-Aktie, die bei schlechten Nachrichten steigt, was als paradox wahrgenommen wird. Rechtliche Probleme und negative Verkaufszahlen in Märkten wie Indien und Deutschland werden als mögliche Risiken für die Bewertung der Aktie betrachtet. Die Meinungen über die zukünftige Kursentwicklung sind gespalten, wobei einige eine Überbewertung der Aktie vermuten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Zur Tesla Diskussion
Informationen zur Tesla Aktie
Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 935,22 Mrd. wert.
TeamViewer, American Eagle Outfitters & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.
Elon Musk setzt auf humanoide Roboter: Teslas Zukunft oder Risiko?
Elon Musk hat die zukünftige Ausrichtung von Tesla auf humanoide Roboter fokussiert und prognostiziert, dass bis zu 80 Prozent des Unternehmenswerts aus dem Projekt „Optimus“ stammen werden. In einem neuen Masterplan betont Musk die Bedeutung von …
Europas Batterieproduktion droht uneinholbarer Rückstand
Die Abhängigkeit von E-Auto-Batterien aus China gefährdet nach Einschätzung der Unternehmensberatung Deloitte sowohl die technologische Souveränität als auch die Versorgungssicherheit europäischer Hersteller. Nach Deloitte-Berechnungen stammten 2024 …
Tesla Aktie jetzt kaufen?
Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.