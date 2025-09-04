TeamViewer Aktie gut behauptet +3,10 % - 04.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Sie steigt um +3,10 % auf 9,6500€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die TeamViewer Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,40 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die TeamViewer Aktie damit um +5,38 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TeamViewer -0,18 % verloren.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,38 % 1 Monat +6,39 % 3 Monate -9,40 % 1 Jahr -21,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den vollständigen Ausstieg von Permira bei TeamViewer, der als positiv für die Aktie angesehen wird. Es gibt Spekulationen über mögliche Kursmanipulationen im Zusammenhang mit dem Verkauf der Aktien und die Rolle von Banken bei der Kursbeeinflussung. Eine kürzliche Kurszielanhebung auf 16,3 € hat für Aufregung gesorgt. Insgesamt wird der Ausstieg von Permira als Chance für eine stabilere Kursentwicklung und einen höheren Streubesitz betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,66 Mrd. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Am Mittwoch, den 25. Oktober 2023, erlebte die Aktie des IT-Dienstleisters Teamviewer einen signifikanten Kursrückgang von 3,4 Prozent auf 9,415 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Der Grund für diesen Rückgang war der Verkauf eines …

Der Finanzinvestor Permira ist mit einer weiteren Aktienplatzierung nun komplett bei Teamviewer ausgestiegen. Knapp 12,5 Millionen Anteile seien für 9,20 Euro das Stück verkauft worden, teilte Permira am Donnerstagmorgen in Luxemburg mit. Zum …

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.