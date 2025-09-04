AKTIE IM FOKUS
Jost Werke rutschen vorbörslich auf April-Niveau ab
- Jost Werke-Aktien fallen um 9% auf 48,40 Euro.
- Großaktionär bietet 1,5 Millionen Aktien zum Verkauf an.
- Jahresplus könnte von 17% auf unter 8% sinken.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Platzierung durch einen Großaktionär hat am Donnerstag die zuletzt wieder erholten Aktien von Jost Werke belastet. Der Kurs des Nutzfahrzeugzulieferers brach am Donnerstag im vorbörslichen Handel um neun Prozent auf 48,40 Euro ein im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs.
Den Aktien, die einen positiven August hinter sich haben und zuletzt über 54 Euro noch ihr Rekordhoch von 57,80 Euro in Reichweite hatten, droht damit der Rückfall auf das Niveau vom April. Außerdem zeichnet sich der Rutsch unter die 200-Tage-Linie ab, die bei charttechnisch orientierten Anlegern ein beliebter langfristiger Trendindikator ist. Das Jahresplus dürfte sich von bisher 17 Prozent mehr als halbieren.
Der Großaktionär Peter Möhrle bietet 1,5 Millionen Aktien des Nutzfahrzeugzulieferers zum Kauf an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend nach Börsenschluss unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen berichtete. Das entspricht rund 10 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens. Damit würde der Investor seinen Anteil halbieren. Die Platzierung werde von der italienischen Großbank Unicredit abgewickelt, unterstützt durch Kepler Cheuvreux./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie
Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 48,40 auf Tradegate (04. September 2025, 08:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um -7,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,22 %.
Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 719,67 Mio..
JOST Werke zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +25,13 %/+71,01 % bedeutet.
