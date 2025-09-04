BERNSTEIN RESEARCH stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien von RWE von 39 auf 41 Euro angehoben und die Papiere von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Analystin Deepa Venkateswaran begründete dies am Mittwochnachmittag mit höherem Vertrauen in die Disziplin der Essener bei der Mittelverwendung. Aktienrückkäufe seien eine attraktive Option, sollten sich anderweitig nicht die richtigen Chancen ergeben. Zudem verbessere sich die Lage der Branche und es gebe kurzfristige Kurstreiber für RWE: die Erneuerbare-Energien-Auktionierung in Großbritannien sowie in Deutschland die Gaskraftwerks-Auktionierung./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:18 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 04:45 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 34,31EUR auf Tradegate (04. September 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.



