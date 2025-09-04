Porsche AG muss den Dax verlassen – Wer profitiert vom Abstieg?

Die Aktie des Stuttgarter Sportwagenbauers reagierte am Donnerstagmorgen mit Verlusten und notiert aktuell bei 44,29 Euro – ein Minus von 1,03 Prozent (Stand: 8:00 Uhr MESZ). Seit dem Börsengang im September 2022 hat das Papier damit nahezu die Hälfte seines ursprünglichen Werts eingebüßt.

Es ist offiziell: Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche AG wird den Dax verlassen. Knapp drei Jahre nach dem Börsengang scheidet das Unternehmen aus dem deutschen Leitindex aus. Wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Mittwochabend mitteilte, greift die Neusortierung der wichtigsten deutschen Börsenwerte am 22. September.

Sartorius muss ebenfalls weichen

Neben Porsche trifft es auch den Laborausrüster Sartorius, der nach vier Jahren seine Mitgliedschaft im Leitindex verliert. Während sich der Abstieg von Sartorius seit Wochen abgezeichnet hat, durfte Porsche bis zum letzten Handelstag im August noch auf den Verbleib im Dax hoffen. Analysten hatten die Chancen zuvor auf 50:50 taxiert.

Zwei Neueinsteiger im Dax

Für frischen Wind sorgen die beiden Neulinge GEA und Scout24. Der Düsseldorfer Anlagenbauer GEA und das Berliner Immobilienportal Scout24 steigen erstmals in die Riege der 40 wichtigsten deutschen Börsenwerte auf. Der Schritt gilt als Meilenstein für beide Unternehmen, die nun im Zentrum der Aufmerksamkeit internationaler Investoren stehen.

Erste Dax-Änderung des Jahres

Es handelt sich um die erste Umbesetzung des Dax im laufenden Jahr. Zuletzt war im Dezember der Kunststoffkonzern Covestro nach seiner Übernahme durch den Ölkonzern Adnoc aus dem Index entfernt und durch Fresenius Medical Care ersetzt worden. Der letzte echte Dax-Neuzugang war vor zweieinhalb Jahren der Rüstungskonzern Rheinmetall, der seither eine bemerkenswerte Kursentwicklung hingelegt hat.

