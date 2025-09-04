First Majestic gibt positive Explorationsergebnisse aus Los Gatos bekannt

3. September 2025, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB: FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich, positive Bohrergebnisse aus seinen Explorationsprogrammen 2024/2025 in der Silbermine Los Gatos in Chihuahua (Mexiko) bekannt zu geben. Ziel der Bohrprogramme war die Erweiterung der Silber-, Zink-, Blei-, Kupfer- und Goldmineralisierung in den Zonen South-East Deeps, Central Deeps und North-West Deeps. Die gemeldeten Bohrergebnisse waren nicht in der Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzung des Unternehmens zum Jahresende enthalten.

„Nach der Übernahme von Gatos Silver hat das Explorationsprogramm ebenso wie alle anderen Aspekte des Betriebs reibungslos Fortschritte gemacht“, so Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. „Ein wichtiger Grund für die Übernahme von Los Gatos war das erhebliche Explorationspotenzial des Bezirks, und die jüngsten Bohrergebnisse untermauern dieses Potenzial. Die laufenden Bohrungen führten zur erneuten Erweiterung der Mineralisierung in mehreren Zonen und stellen ein bedeutendes Wachstum der Mineralressourcen bei Los Gatos in Aussicht.“

WICHTIGSTE ERGEBNISSE DER BOHRUNGEN:

Bei den laufenden Explorationsbohrungen konnten in allen drei untersuchten Zonen – South-East Deeps, Central Deeps und North-West Deeps – bedeutende Abschnitte einer Silber- und Basismetallmineralisierung durchteuft werden. Eine Auswahl der bedeutenden Bohrlochabschnitte aus diesen Zonen (Abbildung 1) ist in den folgenden Tabellen 1 und 2 aufgeführt:

Wichtigste Bohrergebnisse aus South-East Deeps

Tabelle 1: Bedeutende Abschnitte aus South-East Deeps

Bohrloch Bedeutender Abschnitt von (m) bis (m) wahre Länge (m) Metallgehalte GA-SE-611 929,3 931,3 9,0 366 g/t AgÄq - 196 g/t Ag, 5,43 % Zn, 1,67 % Pb, 0,23 g/t Au und 0,04 % Cu einschl. 1 697,0 698,5 1,2 589 g/t AgÄq - 353 g/t Ag, 6,65 % Zn, 3,03 % Pb, 0,24 g/t Au und 0,08 % Cu einschl. 2 704,0 705,3 1,0 742 g/t AgÄq - 365 g/t Ag, 9,89 % Zn, 5,50 % Pb, 0,32 g/t Au und 0,06 % Cu und 735,0 738,0 2,6 444 g/t AgÄq - 97 g/t Ag, 11,58 % Zn, 2,90 % Pb, 0,59 g/t Au und 0,09 % Cu und 784,0 787,0 2,6 206 g/t AgÄq - 105 g/t Ag, 1,48 % Zn, 0,81 % Pb, 0,44 g/t Au und 0,33 % Cu GA-SE-DV-612 893,0 903,0 8,0 711 g/t AgÄq - 130 g/t Ag, 18,16 % Zn, 6,31 % Pb, 0,14 g/t Au und 0,22 % Cu einschl. 1 899,0 901,0 1,6 1080 g/t AgÄq - 224 g/t Ag, 23,20 % Zn, 12,35 % Pb, 0,09 g/t Au und 0,20 % GA-SE-615 926,0 929,5 2,7 330 g/t AgÄq - 173 g/t Ag, 4,32 % Zn, 1,95 % Pb, 0,38 g/t Au und 0,04 % Cu

Wichtigste Bohrergebnisse aus Central Deeps

Tabelle 2: Bedeutende Abschnitte aus Central Deeps

Bohrloch Bedeutender Abschnitt von (m) bis (m) wahre Länge (m) Metallgehalte GA-CZ-617 706,0 710,0 3,7 534 AgÄq g/t - 106 g/t Ag, 10,83 % Zn, 2,75 % Pb, 0,07 g/t Au und 1,01 % Cu einschl. 1 708,0 710,0 1,3 713 AgÄq g/t - 154 g/t Ag, 10,65 %Zn, 4,58 % Pb, 0,06 g/t Au und 1,77 % Cu GA-CZ-620 630,0 633,0 2,9 538 AgÄq g/t - 126 g/t Ag, 13,43 % Zn, 1,73 % Pb, 0,16 g/t Au und 0,60 % Cu einschl. 1 630,0 631,5 1,4 694 AgÄq g/t - 216 g/t Ag, 14,05 % Zn, 2,34 % Pb, 0,10 g/t Au und 0,92 % Cu GA-CZ-620 561,5 568,5 6,9 713 AgÄq g/t - 167 g/t Ag, 17,11 % Zn, 4,99 % Pb, 0,33 g/t Au und 0,42 % Cu einschl. 1 561,5 563,0 1,4 657 AgÄq g/t - 165 g/t Ag, 12,45 % Zn, 4,82 % Pb, 0,03 g/t Au und 0,77 % Cu einschl. 2 563,0 565,0 1,9 545 AgÄq g/t - 237 g/t Ag, 6,86 % Zn, 4,97 % Pb, 0,08 g/t Au und 0,48 % Cu einschl. 3 565,0 567,0 1,9 1013 AgÄq g/t - 154 g/t Ag, 30,09 % Zn, 6,66 % Pb, 0,62 g/t Au und 0,27 % Cu einschl. 4 567,0 568,6 1,4 593 AgÄq g/t - 92 g/t Ag, 18,15 % Zn, 2,97 % Pb, 0,57 g/t Au und 0,21 % Cu

Abbildung 1: Längsschnitt mit Bohrlochabschnitten bei Los Gatos, Blickrichtung Nordosten (siehe Tabelle 3 für alle Analyseergebnisse, die bei der Berechnung des AgÄq-Gehalts verwendet wurden)

EXPLORATIONSERGEBNISSE

Bei den Explorationsbohrungen, die auf eine Erweiterung der Mineralisierung im Umfeld der Mine abzielten, wurden bedeutende Abschnitte einer Silber- und Basismetallmineralisierung durchteuft. Dabei konzentrierte man sich auf die Erweiterung des Erzkörpers South-East Deeps sowie auf die Exploration der kürzlich identifizierten Mineralisierungszonen Central Deeps und North-West Deeps. Die Ergebnisse aus dem Programm sind nachstehend zusammengefasst (Abbildung 2).

Zone South-East Deeps

Die Explorationsbohrungen in der Zone South-East Deeps erweiterten die Silber- und Basismetallmineralisierung in Einfallrichtung im südöstlichen Teil des Erzgangsystems (Abbildung 3). Im Zuge der weiteren Erprobung der Ausdehnung des Systems werden die Bohrungen nach wie vor in einem Abstand niedergebracht, der für eine Einstufung in die Kategorie der vermuteten Ressourcen erforderlich ist. Die Ergebnisse des Bohrprogramms bestätigen die Kontinuität der Zone South-East Deeps, da die bekannten Grenzen der Mineralisierung erweitert wurden. Zukünftige Bohrungen in größeren Abständen werden sich auf die Überprüfung des Potenzials entlang des Einfallens konzentrieren, um die geologischen Grenzen des Systems zu testen. Bohrungen, die der Ergänzung (Infill) und der Ressourcenumwandlung dienen sollen, werden von der Untertagemine aus absolviert, sobald der Zugang über Rampen und Strossen hergestellt ist. Ausgewählte bedeutende Bohrlochabschnitte sind unten in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 2: Explorationsziele und Bohrlochspuren im Umfeld der Mine Los Gatos

Abbildung 3: Längsschnitt bei South-East Deeps mit Bohrlochabschnitten, Blickrichtung Nordosten (siehe Tabelle 3 für alle Analyseergebnisse, die bei der Berechnung des AgÄq-Gehalts verwendet wurden)

Abbildung 4: Querschnitte bei South-East Deeps für die Bohrlöcher GA-SE-611/613 und GA-SE-DV-612, Mächtigkeit des Abschnitts von +/- 25 m, Blickrichtung Nordwesten (siehe Tabelle 3 für alle Analyseergebnisse, die bei der Berechnung des AgÄq-Gehalts verwendet wurden)

Zonen Central Deeps und North-West Deeps

Die Bohrungen auf den Explorationszielen in den Zonen Central Deeps und North-West Deeps bestätigten das Vorkommen einer Silber- und Basismetallmineralisierung in der Tiefe und identifizierten eine verwerfungsbedingte Verschiebung gegenüber der Hauptlagerstätte Los Gatos (siehe Abbildung 5). Mit den laufenden Bohrungen wird das lithologisch-strukturelle Modell in diesen Zonen erprobt, um die genauen Mineralisierungskontrollen zu ermitteln. Die Bohrungen erfolgten in für die Explorationsphase üblichen weiten Abständen, wobei man sich auf Interessengebiete konzentrierte; im Laufe des Jahres 2025 soll der Bohrabstand verringert werden, um eine Einstufung in die Kategorie der vermuteten Ressourcen zu ermöglichen. Alle Bohrungen haben das geologische Ziel wie erwartet durchteuft, wobei die Gehaltsvariabilität durch geologische Kriterien kontrolliert wird.

Die bedeutenden Abschnitte, die bei diesem Bohrprogramm durchteuft wurden, erweitern und verfeinern die Interessengebiete weiter, wobei die jüngsten Ergebnisse darauf hindeuten, dass das System entlang des Streichens nach Nordwesten weiterhin offen ist. Ausgewählte bedeutende Bohrlochabschnitte sind in den Querschnitten in Abbildung 5 unten dargestellt.

Abbildung 5: Querschnitte bei Central Deeps für die Bohrlöcher GA-CZ-616 und GA-CZ-620 / 621, Mächtigkeit des Abschnitts von +/- 25 m, Blickrichtung Nordwesten (siehe Tabelle 3 für alle Analyseergebnisse, die bei der Berechnung des AgÄq-Gehalts verwendet wurden)

Tabelle 3: Überblick über die bedeutenden Gold- und Silberbohrabschnitte bei Los Gatos

Bohrloch Ziel Zieltyp tatsächlich von (m) bis (m) Länge (m) wahre Länge (m) Ag (g/t) Zn (%) Pb (%) Au (g/t) Cu (%) AgÄq (g/t) GA-SE-610 South-East Deeps Ressourcen-erweiterung 929,3 931,3 2,0 1,5 45 2,92 2,18 0,06 0,24 180 GA-SE-611 South-East Deeps Ressourcen-erweiterung 695,2 705,3 10,1 9,0 196 5,43 1,67 0,23 0,04 366 einschl. 1 697,0 698,5 1,5 1,2 353 6,65 3,03 0,24 0,08 589 einschl. 2 704,0 705,3 1,3 1,0 365 9,89 5,50 0,32 0,06 742 einschl. 3 735,0 738,0 3,0 2,6 97 11,58 2,90 0,59 0,09 444 einschl. 4 784,0 787,0 3,0 2,6 105 1,48 0,81 0,44 0,33 206 GA-SE-DV-612 South-East Deeps Ressourcen-erweiterung 893,0 903,0 10,0 8,0 130 18,16 6,31 0,14 0,22 711 einschl. 1 899,0 901,0 2,0 1,6 224 23,20 12,35 0,09 0,20 1080 GA-SE-613 South-East Deeps Ressourcen-erweiterung 713,0 714,5 1,5 1,3 151 15,90 4,51 0,26 0,12 632 und 720,5 723,0 2,5 2,2 26 3,92 1,06 0,26 0,03 147 und 772,5 776,0 3,5 3,3 23 4,48 1,20 0,10 0,36 193 GA-SE-615 Central Deeps Ressourcen-erweiterung 926,0 929,5 3,5 2,7 173 4,32 1,95 0,38 0,04 330 GA-CZ-616 Central Deeps Ressourcen- erweiterung 622,5 624,0 1,5 1,3 173 5,41 0,58 0,02 0,36 348 und 628,5 631,5 3,0 2,8 104 0,74 0,23 0,03 0,32 163 GA-CZ-617 Central Deeps Ressourcen-erweiterung 706,0 710,0 4,0 3,7 106 10,83 2,75 0,07 1,01 534 einschl. 1 708,0 710,0 1,5 1,3 154 10,65 4,58 0,06 1,77 713 GA-CZ-620 Central Deeps Ressourcen-erweiterung 630,0 633,0 3,0 2,9 126 13,43 1,73 0,16 0,60 538 einschl. 1 630,0 631,5 1,5 1,4 216 14,05 2,34 0,10 0,92 694 GA-CZ-621 Central Deeps Ressourcen-erweiterung 561,5 568,5 7,0 6,9 167 17,11 4,99 0,33 0,42 713 einschl. 1 561,5 563,0 1,5 1,4 165 12,45 4,82 0,03 0,77 657 einschl. 2 563,0 565,0 2,0 1,9 237 6,86 4,97 0,08 0,48 545 einschl. 3 565,0 567,0 2,0 1,9 154 30,09 6,66 0,62 0,27 1013 einschl. 4 567,0 568,6 1,5 1,4 92 18,15 2,97 0,57 0,21 593 GA-CZ-D-05 Exploration 791,1 793,0 1,9 1,4 26 9,87 3,46 0,03 0,05 340 GA-NW-623 Ressourcen-erweiterung 791,0 795,0 4,0 4,0 33 3,06 0,39 0,06 0,35 152 GA-NW-D-02 Exploration 802,9 804,5 1,6 1,1 36 3,90 0,63 0,05 0,48 193

Anmerkungen:

Alle Bohrlöcher sind Diamantkernbohrungen; AgÄq-Gehalt = Ag-Gehalt (g/t) + [Au-Gehalt (g/t) * 20,5] + [Zn-Gehalt (%) * 21,9] + [Pb-Gehalt (%) * 27,3 bis 28,0] + [Cu-Gehalt (%) * 0 bis 112,6) Hinweis – Die Formel zur Berechnung des AgÄq-Gehalts berücksichtigt die Gewinnungsraten der Verarbeitungsanlage sowie die Bedingungen für zahlbare und abzugsfähige Konzentrate. Die Bedingungen für Ausbeute, Zahlbarkeit und Abzugsfähigkeit variieren je nach Konzentratprodukt. Weitere Einzelheiten finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresbericht (AIF) des Unternehmens, der unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Gewinnungsraten der Verarbeitungsanlage liegen bei: Ag = 88,2 %, Au = 54,2 %, Zn = 63,4 %, Pb = 87,2 % bis 89,4 %, Cu = 0 bis 82,0 % (die Gewinnungsraten von Pb und Cu variieren je nach Pb/Cu-Verhältnis. Siehe den zuletzt eingereichten AIF des Unternehmens.) Die Zahlungsbedingungen liegen bei: Ag = 95 %, Au = 39 %, Zn = 85 %, Pb = 95 %, Cu = 0 bis 97 % (die Zahlungsbedingungen für Cu variieren je nach Konzentrat. Siehe den zuletzt eingereichten AIF des Unternehmens). Die „Von-bis“-Länge ist in Metern angegeben, die wahre Mächtigkeit des Abschnitts wird pro Bohrloch und Erzgangwinkel berechnet. Einzelheiten zu den Bohrlochstandorten, der Probenart, dem Azimut, der Neigung und der Gesamttiefe sind im Anhang aufgeführt. Einzelproben oder Abschnitte mit Analyseergebnissen von mehr als 500 g/t AgÄq werden, sofern vorhanden, in jedem Abschnitt als „einschl.“ hervorgehoben.

Bei Los Gatos wurden die Silber-, Zink-, Blei-, Gold- und Kupferbohrabschnitte unter Verwendung der längengewichteten Durchschnittswerte der ungedeckelten Analysewerte der Proben, eines Mindestgehalts von 140 g/t AgÄq und einer Mindestlänge von 0,7 m (wahre Mächtigkeit) zusammengesetzt. Ein Abschnitt von maximal 1,0 m mit einem Wert unterhalb des Mindestgehalts wurde als interne Verwässerung zugelassen. In besonderen Fällen, wenn es zur Erreichung der wahren Mindestmächtigkeit erforderlich war, wurde im Hangenden oder Liegenden eine einzelne Probe mit einem Wert unterhalb des Mindestgehalts (in AgÄq) zugelassen. Die wahre Mächtigkeit der Abschnitte wird auf Grundlage des aktuellen Verständnisses der Geometrie des Bohrlochs und des Erzgangwinkels berechnet. Alle Einzelproben oder Abschnitte mit Analyseergebnissen von mehr als 500 g/t AgÄq werden als „einschl.“ gemeldet.

Die Bohrprogramme von First Majestic bei Los Gatos folgen etablierten Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokollen („QA/QC“), wobei Standard-, Leer- und Doppelproben in die Probencharge eingebracht und Doppelproben zur Überprüfung bei einem unabhängigen externen Labor eingereicht werden. Nach der geologischen Protokollierung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften geteilt. Die eine Hälfte des Kerns wird zur Analyse an das Labor geschickt, die andere Hälfte wird vor Ort zu Überprüfungs- und Referenzzwecken aufbewahrt.

Die Kernproben wurden zur Aufbereitung des Probenpulvers an die Aufbereitungseinrichtung von ALS in Chihuahua (Mexiko) und anschließend zur Analyse an die Laboreinrichtung von ALS in Vancouver (British Columbia, Kanada) geschickt (ISO/IEC 17025:2017). Die Silber-, Zink-, Blei- und Kupferwerte werden bei ALS mittels Vier-Säuren-Aufschluss mit induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektrometrie (ME-ICP61) analysiert. Proben mit Werten über der Nachweisgrenze werden mittels Vier-Säuren-Aufschluss und abschließendem ICP-Verfahren (OG62) analysiert. Der Goldgehalt wird mittels 30-g-Brandprobe mit abschließender Atomabsorption (Au-AA23) ermittelt.

Weitere Informationen zu QA/QC- und Datenverifizierungsangelegenheiten, zu den wichtigsten Annahmen, Parametern und Methoden, die vom Unternehmen zur Schätzung der Mineralreserven und Mineralressourcen verwendet werden, sowie eine detaillierte Beschreibung der bekannten rechtlichen, politischen, umweltbezogenen und sonstigen Risiken, die sich wesentlich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die potenzielle Erschließung von Mineralreserven und Mineralressourcen auswirken könnten, finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresbericht des Unternehmens, der im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und den Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Gonzalo Mercado, P. Geo., Vice President of Exploration and Technical Services des Unternehmens und „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Mercado hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsdaten, einschließlich der diesen Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, überprüft.

Über First Majestic

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt), die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

„gezeichnet“

Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, die Geschäftsaussichten oder die Möglichkeiten des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements basieren, die unter Berücksichtigung der Erfahrung und der Wahrnehmung historischer Trends durch das Management getroffen wurden. Die Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie „anstreben“, „planen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „können“, „werden“, „projizieren“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „potenziell“, „Ziel“, „beabsichtigen“, ‚könnte‘, „voraussichtlich“, „planen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „werden“, „potenziell“, „anstreben“, „sollten“, ‚glauben‘ und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven und Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: wesentliche nachteilige Veränderungen; unerwartete Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder Bestimmungen oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; die Nichterfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen durch Vertragspartner des Unternehmens; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; sowie das Scheitern von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, Studien, Erschließung oder des operativen Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Vorsichtshinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten

Das Unternehmen ist ein „ausländischer privater Emittent“ gemäß der Definition in Rule 3b-4 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das „Canada-U.S. Multi-Jurisdictional Disclosure System“ zu berufen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen über Mineralvorkommen möglicherweise nicht mit den Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den US-amerikanischen Standards berichten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den Berichtsstandards in Kanada entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt wurden.

NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die Veröffentlichung wissenschaftlicher und technischer Informationen über die wesentlichen Mineralienprojekte des Emittenten festlegt.

ANHANG – EINZELHEITEN DER Bohrlöcher

Tabelle A1: Standort der Bohrlöcher, Probenart, Azimut, Neigung und Gesamttiefe

Bohrloch Ziel East North Höhenlage Azimut Neigung Tiefe (m) Art GA-CZ-614 Ressourcenerweiterung 368,904 3,047,922 1.641 221 -66 723 Kern GA-CZ-616 Ressourcenerweiterung 368,904 3,047,922 1.641 221 -60 780 Kern GA-CZ-617 Ressourcenerweiterung 369,079 3,048,003 1.610 223 -47 792 Kern GA-CZ-619 Ressourcenerweiterung 369,079 3,048,004 1.610 230 -65 945 Kern GA-CZ-620 Ressourcenerweiterung 369,200 3,047,855 1.585 217 -47 660 Kern GA-CZ-621 Ressourcenerweiterung 369,124 3,047,764 1.595 212 -48 597 Kern GA-CZ-625 Ressourcenerweiterung 369,171 3,047,631 1.579 222 -57 528 Kern GA-CZ-D-04 Exploration im Umfeld der Mine 369,254 3,048,066 1.602 220 -52 1,430 Kern GA-CZ-D-05 Exploration im Umfeld der Mine 368,678 3,048,340 1.643 228 -50 1,410 Kern GA-CZ-D-06 Exploration im Umfeld der Mine 369,080 3,048,337 1.628 220 -60 1,149 Kern GA-NW-623 Ressourcenerweiterung 368,679 3,048,338 1.643 215 -45 828 Kern GA-NW-624 Ressourcenerweiterung 368,678 3,048,339 1.643 218 -60 900 Kern GA-NW-D-01 Exploration im Umfeld der Mine 368,175 3,048,613 1.623 232 -60 1,005 Kern GA-NW-D-02 Exploration im Umfeld der Mine 368,679 3,048,338 1.643 203 -53 864 Kern GA-NW-D-03 Exploration im Umfeld der Mine 368,427 3,048,636 1.617 216 -52 927 Kern GA-SE-610 Ressourcenerweiterung 370,199 3,047,296 1.595 223 -59 1,029 Kern GA-SE-611 Ressourcenerweiterung 370,052 3,047,330 1.574 224 -48 807 Kern GA-SE-613 Ressourcenerweiterung 370,052 3,047,329 1.574 224 -45 798 Kern GA-SE-615 Ressourcenerweiterung 370,302 3,047,274 1.599 223 -56 1,068 Kern GA-SE-DV-612 Ressourcenerweiterung 370,199 3,047,296 1.595 223 -59 990 Kern GA-SE-DV-618A Ressourcenerweiterung 370,302 3,047,274 1.599 223 -56 962 Kern

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

