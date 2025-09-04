Goldman sieht gewaltige Gold-Rallye wegen Fed-Angriffen

Der Mechanismus dahinter: Wenn nur 1 Prozent der privaten Bestände am US-Staatsanleihemarkt in Gold umgeschichtet wird, würde dieser Kapitalstrom laut Berechnungen der Bank den Preis entsprechend nach oben treiben. "Gold ist ein Wertspeicher, der nicht auf institutionelles Vertrauen angewiesen ist", heißt es in der Analyse.

Gold bleibt der Superstar an den Rohstoffmärkten – und nach Einschätzung von Goldman Sachs ist das Ende der Rallye längst nicht erreicht. Die Analysten der US-Investmentbank rechnen im Basisszenario mit einem Goldpreis von 4.000 US-Dollar je Unze bis Mitte 2026. In einem Risiko-Szenario sehen sie 4.500 US-Dollar. Und sollte das Vertrauen in die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed massiv erschüttert werden, wäre sogar ein Anstieg auf nahezu 5.000 US-Dollar denkbar.

Die Diskussion um die Fed ist zuletzt lauter geworden. US-Präsident Donald Trump drängt auf stärkeren Einfluss und versucht, die Gouverneurin Lisa Cook aus dem Amt zu drängen. Ein Verlust der Notenbank-Unabhängigkeit könnte laut Goldman zu höherer Inflation, fallenden Aktien- und Anleihepreisen und einer Schwächung des US-Dollars als Leitwährung führen.

Die Schritte von US-Präsident Trump, den Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell oder die Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen, würden eine "sehr ernste Gefahr für die US-Wirtschaft und die Weltwirtschaft" darstellen, sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, am Montag.

Bereits jetzt glänzt Gold mit außergewöhnlicher Performance. Seit Jahresbeginn ist der Preis um mehr als 35 Prozent gestiegen. Am Mittwoch erreichte das Edelmetall am Spotmarkt Bloomberg-Daten zufolge ein Rekordhoch von über 3.578 US-Dollar, zuletzt lag der Kurs bei rund 3.530 US-Dollar. Haupttreiber der Rallye sind massive Käufe von Zentralbanken, Spekulationen auf baldige Zinssenkungen in den USA und die Suche nach einem sicheren Hafen angesichts politischer Unsicherheiten.

Goldman Sachs bleibt überzeugt: Gold sei die "Top-Empfehlung" unter den Rohstoffen und eigne sich als Absicherung gegen die wachsenden Risiken rund um die Geldpolitik und den US-Dollar. Anlegern rät die Bank, ihre Portfolios breiter zu diversifizieren – mit einem klaren Schwerpunkt auf das Edelmetall.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion