Neue Dynamik im US-Bergbau gewinnt an Fahrt

Arizonas Kupferbergbau nimmt Fahrt auf: Große und kleine Akteure melden Fortschritte bei der Exploration und Entwicklung von Projekten. Die günstige Geologie, Donald Trumps Unterstützung für den inländischen Bergbau und die hohen Kupferpreise entfachen eine mit den Händen greifbare Dynamik.

Der Metallexplorer Prismo Metals (ISIN: CA74275P1071, WKN: A2QEGD) exploriert das aussichtsreiche Kupferprojekt Hot Breccia im US-Bundesstaat Arizona. Mitte August wurde ein Dienstleister beauftragt, der geophysikalische Daten, Topografiedaten und Bohrlochdaten mit Hilfe von KI integrieren und analysieren soll.

Hot Breccia Projekt im Weltklasse-Kupfergürtel Arizonas

Hot Breccia liegt im unter Geologen für seine Lagerstätten bekannten Kupfergürtel von Arizona, zwischen mehreren sehr gut erforschten Kupferminen von Weltklasse, darunter Christmas, Morenci, Ray und Resolution.

„Hot Breccia weist viele Gemeinsamkeiten mit diesen benachbarten Systemen auf, insbesondere eine Ansammlung von Porphyrgängen und eine Reihe von Brekzienröhren, die zahlreiche Fragmente gut kupfermineralisierten Gesteins enthalten, vermischt mit Fragmenten vulkanischen und sedimentären Gesteins aus beträchtlicher Tiefe“, erläutert das Unternehmen.

Die Ergebnisse des Dienstleisters sollen Anfang September vorliegen und dienen als Grundlage für weitere Schritte bei der Exploration des Projekts. Prismo Präsident Gord Aldcorn bringt die Pläne auf den Punkt: „Ziel ist es weiterhin, mindestens 5.000 Meter Bohrungen durchzuführen.“

Die Prismo Metals Geologen nennen mehrere Gründe für die Entscheidung für Hot Breccia. Neben der Nähe zu anderen Minen und Lagerstätten waren auch historische Bohrergebnisse von Bedeutung. Historische Bohrungen, die Mitte bis Ende der 1970er Jahre von einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto bei Hot Breccia durchgeführt wurden, durchteuften hochgradige Kupfermineralisierungen in Tiefen zwischen 640 und 830 Metern unter der Oberfläche.

Arizona ist das Kupfer-Powerhouse der USA

Kupfer ist in Arizona reichlich vorhanden. Der Bundesstaat ist seit 1910 der wichtigste inländische Kupferproduzent der USA. Rund 70 % der heimischen Kupferproduktion stammen aus Arizona, das zehn große Minen mit einer jährlichen Produktion von 23-632 mio. Pfund (Lbs) zählt.