2G ENERGY: Halbjahresleistung um 28% auf 193 Mio. Euro gesteigert!
2G Energy AG beeindruckt mit einem starken Wachstum und zukunftsweisenden Aussichten, während sie sich erfolgreich im Energiesektor behauptet.
- 2G Energy AG steigerte die Gesamtleistung im ersten Halbjahr 2025 um 28% auf 193,0 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.
- Der Umsatz stieg um 30% auf 169,9 Mio. Euro, wobei das Neuanlagengeschäft um 55% und der Service um 12% zulegten.
- Die EBIT-Marge wuchs auf 3,3% im Vergleich zu 3,1% im Vorjahr.
- Der Auftragsbestand erreichte 219,8 Mio. Euro, was eine Steigerung von 12% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Aufgrund der ausstehenden EEG-Genehmigung der EU wurde die Umsatz- und EBIT-Prognose für 2025 eingegrenzt, während die Prognose für 2026 bestätigt wurde.
- 2G Energy AG ist ein führender Hersteller von KWK-Anlagen, Großwärmepumpen und Spitzenlast-Aggregaten und beschäftigt über 900 Mitarbeiter weltweit.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025, bei 2G ENERGY ist am 04.09.2025.
Der Kurs von 2G ENERGY lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 36,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,11 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 36,05EUR das entspricht einem Minus von -0,83 % seit der Veröffentlichung.
0,00 %
-2,02 %
+7,85 %
+22,56 %
+79,75 %
+50,41 %
+105,94 %
+624,20 %
+1.529,01 %
ISIN:DE000A0HL8N9WKN:A0HL8N
