UBS stuft SALESFORCE auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 260 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Zum zweiten Mal in Folge habe der Softwarekonzern sein Wachstumsziel bestätigt und nicht erhöht, schrieb Karl Keirstead am Donnerstag nach den Zahlen. Er sieht keinen klaren Weg zu mindestens 10 Prozent Dynamik und bleibt daher zurückhaltend. Die niedrige Aktienbewertung spreche aber auch gegen größere Rückschlagssrisiken./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 05:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,95 % und einem Kurs von 207,2EUR auf Tradegate (04. September 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 260
Kursziel alt: 260
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
