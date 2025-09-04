    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    Teamviewer vorbörslich zunächst schwach wegen Permira-Ausstieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Permira verkauft 12,5 Mio. Teamviewer-Anteile.
    • Aktienkurs fällt um 5,6% auf 9,20 Euro.
    • Aktionäre leiden unter hohen Buchverlusten.
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Ausstieg des Großaktionärs Permira hat die Aktien von Teamviewer am Donnerstag belastet. Der Finanzinvestor teilte am Morgen mit, die übrigen knapp 12,5 Millionen Anteile seien für 9,20 Euro das Stück verkauft worden, wobei im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs ein 5,6-prozentiger Abschlag in Kauf genommen wurde.

    Im Tradegate-Handel wurden die Aktien zuletzt noch 1,5 Prozent tiefer zu 9,60 Euro gehandelt. Der Kurs war zuletzt von einer Kaufempfehlung der Bank of America auf das höchste Niveau seit Juni hochgetrieben worden.

    Das platzierte Aktienvolumen entspricht rund sieben Prozent des Teamviewer-Grundkapitals. Ein Händler sagte, der bei dem Deal berücksichtigte Abschlag sei "in Ordnung" und der Aktienüberhang verschwinde damit auch. Damit bezeichnen Börsianer Positionen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit verkauft werden.

    Permira hatte Teamviewer 2014 übernommen und dann 2019 mit dem Börsengang begonnen, seine Beteiligung schrittweise zu reduzieren. Damals war der Spezialist für Fernwartungssoftware zu einem deutlich höheren Kurs von 26,25 Euro an die Börse gegangen. Während der Corona-Pandemie wurden die Aktien anfangs noch gefeiert, bevor dann 2021 der große Einbruch kam. Aktionäre der ersten Stunden sitzen also immer noch auf hohen Buchverlusten./tih/mis

    TeamViewer

    +0,64 %
    +5,38 %
    +6,39 %
    -9,40 %
    -21,17 %
    -2,93 %
    -77,34 %
    -68,81 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 9,565 auf Tradegate (04. September 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +5,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,65 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR. Von den letzten 5 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +27,39 %/+80,47 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

