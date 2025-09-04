Russland will keine Nato-Truppen in der Ukraine

WLADIWOSTOK (dpa-AFX) - Vor Beratungen in Paris über Sicherheitsgarantien für die Ukraine hat Russland seine Ablehnung all dieser westlichen Überlegungen klargestellt. "Das sind keine Sicherheitsgarantien für die Ukraine, sondern eine Garantie für Unsicherheit auf dem europäischen Kontinent", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, in Wladiwostok.

Der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge lehnte sie eine Entsendung von Truppen aus Nato-Staaten in die Ukraine ab. "Russland wird nicht über eine zutiefst unannehmbare und jede Sicherheit untergrabende ausländische Intervention in der Ukraine diskutieren", sagte Sacharowa beim Fernöstlichen Wirtschaftsforum in der Hafenstadt am Pazifik.