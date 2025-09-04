JPMORGAN stuft SALESFORCE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce nach Quartalszahlen von 380 auf 365 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sowohl der Umsatz als auch die Summe der künftig erwarteten Einnahmen aus bestehenden Kundenverträgen (cRPO) des Unternehmenssoftware-Spezialisten lägen über den Erwartungen, schrieb Mark Murphy am Donnerstag. Er sieht zudem für die von Salesforce erwartete Barmittelentwicklung Luft nach oben. Das Unternehmen habe die anhaltende Dynamik mit KI-Lösungen betont, und die Aktie sei sowohl historisch als auch im Branchenvergleich niedrig bewertet, so der Experte./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 01:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 01:23 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,20 % und einem Kurs von 206,6EUR auf Tradegate (04. September 2025, 08:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Mark Murphy

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 365

Kursziel alt: 380

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 365,00 $ , was eine Steigerung von +42,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer