    JPMORGAN stuft VINCI auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 143 auf 142 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die europäischen Infrastrukturunternehmen bevorzugt Elodie Rall Mautstraßen gegenüber Flughäfen und sieht nun Ferrovial als die aussichtsreichste Aktie. Die wahrscheinliche Verlängerung der französischen Zusatzsteuer dürfte den größten Einfluss auf die Betreiber französischer Mautstrecken haben, weshalb sich bei Vinci und Eiffage wieder Potenzial ergebe, schrieb sie in ihrer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dagegen sehe sie die Flughafenbetreiber wegen anstehender Regulierungsverhandlungen und künftig wohl höherer Investitionen nun kritischer./gl/ag

    Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 114,5EUR auf Tradegate (04. September 2025, 08:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Elodie Rall
    Analysiertes Unternehmen: VINCI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 142
    Kursziel alt: 143
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


