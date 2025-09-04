JPMORGAN stuft VINCI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 143 auf 142 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die europäischen Infrastrukturunternehmen bevorzugt Elodie Rall Mautstraßen gegenüber Flughäfen und sieht nun Ferrovial als die aussichtsreichste Aktie. Die wahrscheinliche Verlängerung der französischen Zusatzsteuer dürfte den größten Einfluss auf die Betreiber französischer Mautstrecken haben, weshalb sich bei Vinci und Eiffage wieder Potenzial ergebe, schrieb sie in ihrer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dagegen sehe sie die Flughafenbetreiber wegen anstehender Regulierungsverhandlungen und künftig wohl höherer Investitionen nun kritischer./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 114,5EUR auf Tradegate (04. September 2025, 08:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 142

Kursziel alt: 143

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

