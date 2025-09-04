"Inakzeptabel": Skandalzahlen lassen diese KI-Aktie kollabieren

C3.ai steckt weiter tief in der Krise. Das Unternehmen hat für das erste Quartal einen bereinigten Verlust von 0,37 US-Dollar je Aktie gemeldet und verfehlte damit die Erwartungen. Auch der Umsatz von 70,3 Millionen US-Dollar lag rund 19 Prozent unter dem Vorjahr und deutlich unter den Prognosen von knapp 100 Millionen US-Dollar. Für das laufende Quartal stellte C3.ai Einnahmen zwischen 72 und 80 Millionen US-Dollar in Aussicht – erneut weit unter den Schätzungen der Analysten. Die Aktie brach nachbörslich um mehr als 11 Prozent ein und hat seit Jahresbeginn bereits über die Hälfte ihres Werts verloren.

Thomas Siebel, Gründer und langjähriger CEO, sprach ungewöhnlich offen von "völlig inakzeptablen" Ergebnissen. Er machte vor allem die "katastrophale" Leistung des Vertriebsteams und die Umstrukturierung der globalen Vertriebsorganisation verantwortlich, die zu Chaos im Verkaufsprozess geführt habe. Zudem habe er sich aus gesundheitlichen Gründen weniger stark in die Kundenbetreuung einbringen können als gewohnt: "Rückblickend habe ich erkannt, dass meine Beteiligung vielleicht ein bisschen wichtiger war, als wir dachten."

Um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen, setzt C3.ai nun auf einen Führungswechsel. Zum 1. September übernahm Stephen Ehikian den Posten des CEO. Der frühere Start-up-Gründer, dessen Firmen RelateIQ und Airkit.ai von Salesforce übernommen wurden, war zuletzt als von Präsident Trump ernannter Administrator der US-General Services Administration tätig. Siebel bleibt dem Unternehmen als Executive Chairman verbunden und will sich auf strategische Partnerschaften, Schlüssel-Kundenbeziehungen und die Produktstrategie konzentrieren.

Ehikian kündigte an, stärker auf die praktische Umsetzung von KI in "missionskritischen Operationen" zu setzen und die Kundeneinbindung auszubauen. Siebel betonte, dass die Produkte von C3.ai "großartig" seien und die Kunden zufrieden blieben. Trotz der optimistischen Worte bleibt die Ausgangslage schwierig: Die massiven Verfehlungen bei Umsatz und Prognose lasten schwer auf dem Vertrauen in die Aktie, die nach wie vor unter Druck steht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



