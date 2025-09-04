Aiper präsentiert neuen KI-gesteuerten Poolroboter auf der IFA Berlin 2025

BERLIN, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Aiper , der weltweit führende Anbieter von kabellosen Poolreinigungsrobotern, stellt auf der IFA Berlin 2025 (5. bis 9. September) seinen ersten KI-gestützten Poolreinigungsroboter und das damit bislang fortschrittlichstes Produkt vor: den Scuba V3. Der Scuba V3 ist der weltweit leichteste KI-gesteuerte Poolreinigungsroboter mit Wasserlinienerkennung und bietet einen revolutionären Fortschritt in der Poolautomatisierung mit fortschrittlicher KI-Sicht und einer mühelosen Nutzungserfahrung.

Der Scuba V3 wird ab Anfang 2026 für 1.099 EUR erhältlich sein. Zu den wichtigsten Funktionen gehört AI Vision Cleaning. Mithilfe einer integrierten Kamera und Objekterkennung werden über 20 verschiedene Arten von Poolabfällen erkannt und gezielt entfernt. Mit einer deutlich höheren Reinigungsgeschwindigkeit sorgt der V3 durch eine Kombination aus proaktiver Sicht und Gittermuster-Navigation für eine präzise Abdeckung. Das Vision-System des Scuba V3 wurde in über zwei Jahren intensiver KI-Entwicklung und Praxistests in den USA, Europa und Australien entwickelt und navigiert präzise und zielgerichtet. Er umfährt gängige Hindernisse unter Wasser wie Abflüsse, Leitern, Beleuchtungen, Stufen und sogar Poolspielzeug intelligent, für eine kontinuierliche Reinigung.

Der Scuba V3 verfügt zudem über die KI-gestützte Reinigungsfunktion „AI Patrol Cleaning", einen bildgesteuerten Reinigungsmodus, der Bereiche mit hohem Schmutzaufkommen scannt und nur die Bereiche reinigt, die es benötigen. Das spart bis zu 40 Prozent Laufzeit und Energie, während eine 24/7-Reinigung gewährleistet ist.

Mit einem Gewicht von nur 7,5 kg, etwa so viel wie eine Hauskatze, ist der Scuba V3 für eine mühelose Verwendung konzipiert. Dank seines schnell entleerbaren Gehäuses und der Ein-Klick-Aktivierung ist er unglaublich einfach zu handhaben und zu bedienen.

Mit seinem JetAssist-Motor und der WaveLine-Technologie erreicht der Scuba V3 eine ununterbrochene horizontale Wasserlinienreinigung, während das MicroMesh-Ultrafiltersystem kleinste Schmutzpartikel auffängt und so jedes Mal für kristallklares Wasser sorgt. Der Scuba V3 unterstützt das kabellose Laden mithilfe einer Dockingstation. Er verfügt über eine intelligente Diagnosefunktion, eine automatische Kalibrierung und Over-the-Air-Software-Updates (OTA) über die kostenlose mobile App von Aiper.

Der neue Scuba V3 wird auf der IFA am Aiper-Stand (Halle 9-111) in der Messe Berlin vorgestellt. Eine spezielle Launch-Veranstaltung für das neue Produkt findet ebenfalls am 5. September von 11:00 bis 12:00 Uhr am Aiper-Stand statt.

IFA-Besucher können sich zudem am 4. September bei den ShowStoppers @ IFA in der Südhalle über die neuesten Innovationen von Aiper informieren. Dort präsentiert das Unternehmen auch seine preisgekrönten Produkte und fortschrittlichen Modelle wie das Aiper IrriSense Smart Irrigation System und die gesamte Serie der Aiper Robotic Pool Cleaner.

Über Aiper

Aiper gilt weltweit als Pionier kabelloser Robotertechnologie für die Poolreinigung und als führender Anbieter smarter Gartenpflege-Lösungen. Mit der Kampagne „Bring Vacation Home" möchte Aiper Hausbesitzende dabei unterstützen, ihren Garten in eine persönliche Wohlfühloase zu verwandeln – durch innovative, umweltfreundliche Produkte, die Pool- und Rasenpflege effizienter und einfacher machen und gleichzeitig Zeit, Geld und Energie sparen. Das Sortiment umfasst moderne Poolreinigungsroboter bis hin zu intelligenten Bewässerungssystemen und bildet ein umfassendes Ökosystem für die komfortable Pflege des Außenbereichs. Aiper wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Red Dot Design Award, dem iF Design Award sowie redaktionellen Preisen von USA Today und TWICE. Zudem wurde Aiper 2023, 2024 und 2025 als CES Innovation Awards Honoree geehrt – ein Zeichen für das kontinuierliche Engagement in der Entwicklung smarter Lösungen für Garten und Pool.

