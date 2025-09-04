JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Richard Vosser passte am Mittwochabend sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern an die jüngsten Quartalszahlen an. An den Schätzungen habe sich nichts geändert, da diese bereits den neuen Ausblick von Ende Juli berücksichtigten, so der Experte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 48,67EUR auf Tradegate (04. September 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 500
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
