JPMORGAN stuft LVMH auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH mit einem Kursziel von 525 Euro auf "Neutral" belassen. Chiara Battistini überarbeitete mit Blick auf die anstehenden Zahlen für das dritte Quartal ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern. Angesichts der anhaltenden Volatilität sowie fehlender klarer Signale für eine positive Trendwende sei es noch zu früh für eine positivere Einschätzung der Branche, schrieb sie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 18:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 517,3EUR auf Tradegate (04. September 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 525
Kursziel alt: 525
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
