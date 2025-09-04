Cantourage Group SE: Spannende Neuigkeiten im aktuellen Update!

Cantourage Group SE verzeichnet stabilen Absatz von Cannabisblüten in Deutschland, sieht jedoch zunehmenden Preisdruck in einigen Marktsegmenten im zweiten Halbjahr 2025.

Auslandsmärkte wie Polen und das Vereinigte Königreich zeigen positives Wachstum und tragen zur Profitabilität bei.

CEO Philip Schetter ist nach einer kurzen Auszeit wieder im operativen Geschäft tätig.

Die Nachfrage nach medizinischen Cannabisblüten in Deutschland bleibt hoch, jedoch drückt ein gestiegenes Angebot die Preise.

Cantourage plant, sich auf Portfolioqualität und selektives Wachstum zu konzentrieren, um den Herausforderungen des Marktes zu begegnen.

In Polen wird ein Erstexport von Cannabisblüten für das vierte Quartal 2025 erwartet, während im Vereinigten Königreich ein Umsatzwachstum von rund 150 Prozent für 2025 prognostiziert wird.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses der Cantourage Group SE 30.06.2025, bei Cantourage Group ist am 31.10.2025.

Der Kurs von Cantourage Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,8000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,88 % im Minus.





