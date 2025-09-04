BYD wächst so langsam wie seit fünf Jahren nicht mehr – Aktie knickt ein

Die Kürzung spiegelt den zunehmenden Druck durch Wettbewerber wie Geely Auto und Leapmotor wider. Während BYDs Kleinwagenabsatz im Juli um knapp zehn Prozent zurückging, steigerte Geely in demselben Segment seine Verkäufe um 90 Prozent und hob sein Jahresziel auf drei Millionen Fahrzeuge an. BYDs Produktion sank im August bereits den zweiten Monat in Folge – der erste doppelte Rückgang seit 2020.

Chinas Elektroauto-Gigant BYD hat sein Verkaufsziel für 2025 deutlich gekürzt. Wie Reuters berichtet, rechnet das Unternehmen statt der ursprünglich geplanten 5,5 Millionen Fahrzeuge nun nur noch mit mindestens 4,6 Millionen, ein Minus von bis zu 16 Prozent. Damit erwartet BYD das schwächste Wachstum seit fünf Jahren. Laut Insidern wurde die reduzierte Zahl bereits im vergangenen Monat intern und an Zulieferer kommuniziert. Offiziell äußerte sich der Konzern nicht.

Auch die jüngsten Finanzergebnisse zeichnen ein trübes Bild. Im zweiten Quartal brach der Gewinn um 30 Prozent ein, der erste Rückgang seit mehr als drei Jahren. An der Börse reagierten Anleger nervös: Die Aktie verlor in Hongkong fast acht Prozent. Analysten hatten bereits mit schwächeren Zahlen gerechnet, doch selbst ihre reduzierten Prognosen – 4,7 Millionen Fahrzeuge laut Deutscher Bank und 4,8 Millionen laut Morningstar – liegen über dem neuen BYD-Ziel.

Mit einem erwarteten Absatz von 4,6 Millionen Fahrzeugen würde BYD zwar immer noch um sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr wachsen, doch die Zeiten der Rekordexpansion scheinen vorbei. Zwischen 2020 und 2024 hatte das Unternehmen seine Verkäufe von E-Autos und Plug-in-Hybriden auf 4,3 Millionen verzehnfacht und sich damit neben General Motors und Ford an die Weltspitze katapultiert.

Die aktuelle Abkühlung verdeutlicht jedoch die Belastungen auf dem chinesischen Automarkt. Rund 80 Prozent von BYDs Verkäufen stammen aus dem Inland, wo ein aggressiver Preiskampf seit Jahren anhält. Hinzu kommt der schwächelnde Immobiliensektor, der die Binnennachfrage dämpft. In den ersten acht Monaten dieses Jahres erreichte BYD gerade einmal die Hälfte seines ursprünglichen Jahresziels – ein weiteres Zeichen für die Wachstumsgrenzen des Konzerns.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



