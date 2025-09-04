Europäische Aktien vor Jahresendrallye

Experten von Goldman Sachs und JPMorgan rechnen damit, dass der Stoxx Europe 600 aus seiner monatelangen Seitwärtsbewegung ausbricht und neue Gewinne erzielt. Die Analysten von Goldman Sachs erwarten, dass der Index bis Ende 2025 um rund 2 Prozent auf etwa 560 Punkte zulegt. Ausschlaggebende Punkte seien verbesserte Konjunkturaussichten, eine vergleichsweise niedrige Marktpositionierung und günstigere Bewertungen im Vergleich zu den USA.

Europäische Aktien könnten zum Jahresende aufgrund des verbesserten Wirtschaftswachstums und der hohen Renditen für die Aktionäre wieder Fahrt aufnehmen – davon zeigen sich führende Strategen an der Wall Street überzeugt.

Zudem verweisen die Strategen um Sharon Bell auf ein wachsendes Anlegerinteresse, US-Engagements zu reduzieren – sowohl wegen der jüngsten Dollarschwäche als auch aufgrund der starken Konzentration vieler Portfolios im Technologiesektor. Für die nächsten zwölf Monate prognostiziert Goldman Sachs ein Plus von weiteren 5 Prozent auf 580 Punkte und eine Gesamtrendite von 8 Prozent inklusive Dividenden.

Bereits im Frühjahr hatte Bell korrekt vorausgesagt, dass die starke Entwicklung aus dem ersten Quartal nicht anhalten würde. Tatsächlich tat sich der Stoxx 600 schwer, die im März erreichten Rekordhochs zu überwinden. Belastungsfaktoren waren neue US-Zölle sowie schwache Unternehmensberichte. Auf Jahressicht liegt der Index bislang 8,7 Prozent im Plus, während der S&P 500 rund 9,8 Prozent zulegen konnte.

Europäische Aktien sind nach einem "hervorragenden Jahresstart“ teurer als Anfang 2025, schreibt Bell. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) – ein Maß für den zukünftigen Wert von Aktien – ist auf 14,4 gestiegen.

"Andere Vermögenswerte sind allerdings ähnlich stark überbewertet – oft sogar noch stärker", schreibt Bell. Im Vergleich etwa zu den Spreads bei Staats- und Hochzinsanleihen scheinen Aktien laut Bell nicht überteuert.

Und europäische Aktien notieren gegenüber US-Aktien immer noch deutlich unter Wert, selbst wenn man sie an die Branchenabhängigkeit oder unterschiedliche Konjunkturerwartungen anpasst. Zwar sind europäische Aktien mittlerweile absolut hoch bewertet, doch Bell schreibt, dass die Preise relativ gesehen immer noch angemessen sind.

Auch JPMorgan-Stratege Mislav Matejka sieht Chancen für eine Wiederbelebung des Marktes. Er sprach von einer "gesunden" Konsolidierung im Sommer und betonte, der Zeitpunkt zum Einstieg rücke näher. Rückenwind komme unter anderem von der jüngsten Erholung der chinesischen Börsen, was vor allem exportstarken Branchen wie Luxusgütern (Kering, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton), Autos (Volkswagen, BMW) und Rohstoffen (Rio Tinto, Anglo American) zugutekommen dürfte.

Allerdings bleiben die Risiken nicht unerheblich. Matejka verweist auf die Schwäche des US-Arbeitsmarkts sowie die politische Unsicherheit in Frankreich. Dort hatte Premierminister Francois Bayrou jüngst wegen einer Haushaltsdebatte eine Vertrauensabstimmung anberaumt, woraufhin der Leitindex CAC 40 unter Druck geriet.

Eine aktuelle Bloomberg-Umfrage unter 17 Strategen bestätigt den optimistischen Grundton: Im Schnitt erwarten sie für den Stoxx 600 zum Jahresende ein Niveau von etwa 556 Punkten – knapp über dem heutigen Stand.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion