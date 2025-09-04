    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Koalition soll sich zusammenreißen

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner sieht die neue Harmonie in der schwarz-roten Koalition skeptisch. Nach den vergangenen Wochen sei es "gut, wenn sie sich nicht beschimpfen", sagte Brantner im Deutschlandfunk. "Meine Frage ist nur, ob diese Stimmung das nächste Insta-Video von Herrn Söder überlebt", ergänzte sie mit Blick auf CSU-Parteichef Markus Söder. "Ich erwarte von der neuen Regierung, dass sie sich jetzt zusammenreißt und wirklich die Probleme angeht."/ax/DP/mis



    dpa-AFX
