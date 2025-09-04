KI am Steuer
Wer jetzt nicht einsteigt, bleibt zurück (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Neue BearingPoint Studie
(https://www.bearingpoint.com/de-de/downloadformular/?item=50123&module=) zeigt:
Von intelligenter Fahrzeugkonfiguration bis Predictive Maintenance: die
Automobilbranche spürt den Handlungsdruck im Sales und Aftersales. Datenschutz
und Regulierung sowie Akzeptanz sind derzeit die größten Hürden für den dortigen
umfassenden Einsatz von KI.
Wie KI Prozesse und Kundeninteraktion im Sales und Aftersales neu definiert:
Eine aktuelle Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint wirft
einen spannenden Blick auf die vielfältigen KI-Anwendungsfälle entlang der
Customer Journey, wie unter anderem intelligente Fahrzeugkonfigurationen, sowie
auf Chancen, die mit dem Einsatz von KI verbunden sind. Das disruptive Potenzial
Künstlicher Intelligenz (KI), insbesondere im Sales und Aftersales, zeigt nun
die Auswertung der Befragungsdaten von über 150 Brancheninsider. Die Ergebnisse
verdeutlichen, dass gelernte unternehmerische Praktiken und Prozesse
transformiert, neue Geschäftsmodelle generiert und Effizienz gesteigert werden
können.
(https://www.bearingpoint.com/de-de/downloadformular/?item=50123&module=) zeigt:
Von intelligenter Fahrzeugkonfiguration bis Predictive Maintenance: die
Automobilbranche spürt den Handlungsdruck im Sales und Aftersales. Datenschutz
und Regulierung sowie Akzeptanz sind derzeit die größten Hürden für den dortigen
umfassenden Einsatz von KI.
Wie KI Prozesse und Kundeninteraktion im Sales und Aftersales neu definiert:
Eine aktuelle Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint wirft
einen spannenden Blick auf die vielfältigen KI-Anwendungsfälle entlang der
Customer Journey, wie unter anderem intelligente Fahrzeugkonfigurationen, sowie
auf Chancen, die mit dem Einsatz von KI verbunden sind. Das disruptive Potenzial
Künstlicher Intelligenz (KI), insbesondere im Sales und Aftersales, zeigt nun
die Auswertung der Befragungsdaten von über 150 Brancheninsider. Die Ergebnisse
verdeutlichen, dass gelernte unternehmerische Praktiken und Prozesse
transformiert, neue Geschäftsmodelle generiert und Effizienz gesteigert werden
können.
Die Untersuchung geht jedoch noch weiter: Aufgezeigt werden vom Autorenteam um
BearingPoint-Partner und Automobilexperte Christoph Landgrebe ebenso
verschiedene regulatorische und organisationsspezifische Herausforderungen auf
dem Weg zur erfolgreichen KI-Integration in einem der angesichts von
Handelspolitik-, Automatisierungs- und Nachhaltigkeitsdebatten derzeit
prägendsten Wirtschaftszweige.
Im Ergebnis der in englischer Sprache veröffentlichten Studie zeigen die
BearingPoint-Expert:innen auf, dass der globale Markt für KI-Anwendungen im
Automobilsektor auch weiterhin rasant wachsen wird. Innerhalb der kommenden fünf
Jahre ist mit einem Volumen von rund 14,92 Milliarden US-Dollar zu rechnen, was
einer jährlichen Wachstumsrate von 23,4 Prozent entspricht.
Infografik "AI at the wheel: Accelerating growth and outpacing the competition
"; Quelle: BearingPoint
Wettbewerbsvorteil im Sales und Aftersales: Wo KI konkret den Unterschied machen
kann
Im Rahmen der für die Studie durchgeführten Befragungen bewerten 22 Prozent der
Befragten die Bedeutung als "sehr hoch" und 44 Prozent als "hoch". Für die
nächsten fünf Jahre gewinnt diese Einschätzung noch weiter an Gewicht - auf dann
insgesamt 85 Prozent (38 Prozent: "sehr hoch"; 47 Prozent: "hoch") steigen die
Werte an. Die Studie mit dem Titel "AI at the wheel: Accelerating growth and
outpacing the competition" identifiziert vielversprechende Anwendungsfälle
BearingPoint-Partner und Automobilexperte Christoph Landgrebe ebenso
verschiedene regulatorische und organisationsspezifische Herausforderungen auf
dem Weg zur erfolgreichen KI-Integration in einem der angesichts von
Handelspolitik-, Automatisierungs- und Nachhaltigkeitsdebatten derzeit
prägendsten Wirtschaftszweige.
Im Ergebnis der in englischer Sprache veröffentlichten Studie zeigen die
BearingPoint-Expert:innen auf, dass der globale Markt für KI-Anwendungen im
Automobilsektor auch weiterhin rasant wachsen wird. Innerhalb der kommenden fünf
Jahre ist mit einem Volumen von rund 14,92 Milliarden US-Dollar zu rechnen, was
einer jährlichen Wachstumsrate von 23,4 Prozent entspricht.
Infografik "AI at the wheel: Accelerating growth and outpacing the competition
"; Quelle: BearingPoint
Wettbewerbsvorteil im Sales und Aftersales: Wo KI konkret den Unterschied machen
kann
Im Rahmen der für die Studie durchgeführten Befragungen bewerten 22 Prozent der
Befragten die Bedeutung als "sehr hoch" und 44 Prozent als "hoch". Für die
nächsten fünf Jahre gewinnt diese Einschätzung noch weiter an Gewicht - auf dann
insgesamt 85 Prozent (38 Prozent: "sehr hoch"; 47 Prozent: "hoch") steigen die
Werte an. Die Studie mit dem Titel "AI at the wheel: Accelerating growth and
outpacing the competition" identifiziert vielversprechende Anwendungsfälle
Autor folgen