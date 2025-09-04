Wer jetzt nicht einsteigt, bleibt zurück (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Neue BearingPoint Studie

(https://www.bearingpoint.com/de-de/downloadformular/?item=50123&module=) zeigt:

Von intelligenter Fahrzeugkonfiguration bis Predictive Maintenance: die

Automobilbranche spürt den Handlungsdruck im Sales und Aftersales. Datenschutz

und Regulierung sowie Akzeptanz sind derzeit die größten Hürden für den dortigen

umfassenden Einsatz von KI.



Wie KI Prozesse und Kundeninteraktion im Sales und Aftersales neu definiert:

Eine aktuelle Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint wirft

einen spannenden Blick auf die vielfältigen KI-Anwendungsfälle entlang der

Customer Journey, wie unter anderem intelligente Fahrzeugkonfigurationen, sowie

auf Chancen, die mit dem Einsatz von KI verbunden sind. Das disruptive Potenzial

Künstlicher Intelligenz (KI), insbesondere im Sales und Aftersales, zeigt nun

die Auswertung der Befragungsdaten von über 150 Brancheninsider. Die Ergebnisse

verdeutlichen, dass gelernte unternehmerische Praktiken und Prozesse

transformiert, neue Geschäftsmodelle generiert und Effizienz gesteigert werden

können.







BearingPoint-Partner und Automobilexperte Christoph Landgrebe ebenso

verschiedene regulatorische und organisationsspezifische Herausforderungen auf

dem Weg zur erfolgreichen KI-Integration in einem der angesichts von

Handelspolitik-, Automatisierungs- und Nachhaltigkeitsdebatten derzeit

prägendsten Wirtschaftszweige.



Im Ergebnis der in englischer Sprache veröffentlichten Studie zeigen die

BearingPoint-Expert:innen auf, dass der globale Markt für KI-Anwendungen im

Automobilsektor auch weiterhin rasant wachsen wird. Innerhalb der kommenden fünf

Jahre ist mit einem Volumen von rund 14,92 Milliarden US-Dollar zu rechnen, was

einer jährlichen Wachstumsrate von 23,4 Prozent entspricht.



Infografik "AI at the wheel: Accelerating growth and outpacing the competition

"; Quelle: BearingPoint



Wettbewerbsvorteil im Sales und Aftersales: Wo KI konkret den Unterschied machen

kann



Im Rahmen der für die Studie durchgeführten Befragungen bewerten 22 Prozent der

Befragten die Bedeutung als "sehr hoch" und 44 Prozent als "hoch". Für die

nächsten fünf Jahre gewinnt diese Einschätzung noch weiter an Gewicht - auf dann

insgesamt 85 Prozent (38 Prozent: "sehr hoch"; 47 Prozent: "hoch") steigen die

Werte an. Die Studie mit dem Titel "AI at the wheel: Accelerating growth and

outpacing the competition" identifiziert vielversprechende Anwendungsfälle Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Die Untersuchung geht jedoch noch weiter: Aufgezeigt werden vom Autorenteam umBearingPoint-Partner und Automobilexperte Christoph Landgrebe ebensoverschiedene regulatorische und organisationsspezifische Herausforderungen aufdem Weg zur erfolgreichen KI-Integration in einem der angesichts vonHandelspolitik-, Automatisierungs- und Nachhaltigkeitsdebatten derzeitprägendsten Wirtschaftszweige.Im Ergebnis der in englischer Sprache veröffentlichten Studie zeigen dieBearingPoint-Expert:innen auf, dass der globale Markt für KI-Anwendungen imAutomobilsektor auch weiterhin rasant wachsen wird. Innerhalb der kommenden fünfJahre ist mit einem Volumen von rund 14,92 Milliarden US-Dollar zu rechnen, waseiner jährlichen Wachstumsrate von 23,4 Prozent entspricht.Infografik "AI at the wheel: Accelerating growth and outpacing the competition"; Quelle: BearingPointWettbewerbsvorteil im Sales und Aftersales: Wo KI konkret den Unterschied machenkannIm Rahmen der für die Studie durchgeführten Befragungen bewerten 22 Prozent derBefragten die Bedeutung als "sehr hoch" und 44 Prozent als "hoch". Für dienächsten fünf Jahre gewinnt diese Einschätzung noch weiter an Gewicht - auf danninsgesamt 85 Prozent (38 Prozent: "sehr hoch"; 47 Prozent: "hoch") steigen dieWerte an. Die Studie mit dem Titel "AI at the wheel: Accelerating growth andoutpacing the competition" identifiziert vielversprechende Anwendungsfälle