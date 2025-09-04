    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KI am Steuer

    Wer jetzt nicht einsteigt, bleibt zurück (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Neue BearingPoint Studie
    (https://www.bearingpoint.com/de-de/downloadformular/?item=50123&module=) zeigt:
    Von intelligenter Fahrzeugkonfiguration bis Predictive Maintenance: die
    Automobilbranche spürt den Handlungsdruck im Sales und Aftersales. Datenschutz
    und Regulierung sowie Akzeptanz sind derzeit die größten Hürden für den dortigen
    umfassenden Einsatz von KI.

    Wie KI Prozesse und Kundeninteraktion im Sales und Aftersales neu definiert:
    Eine aktuelle Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint wirft
    einen spannenden Blick auf die vielfältigen KI-Anwendungsfälle entlang der
    Customer Journey, wie unter anderem intelligente Fahrzeugkonfigurationen, sowie
    auf Chancen, die mit dem Einsatz von KI verbunden sind. Das disruptive Potenzial
    Künstlicher Intelligenz (KI), insbesondere im Sales und Aftersales, zeigt nun
    die Auswertung der Befragungsdaten von über 150 Brancheninsider. Die Ergebnisse
    verdeutlichen, dass gelernte unternehmerische Praktiken und Prozesse
    transformiert, neue Geschäftsmodelle generiert und Effizienz gesteigert werden
    können.

    Die Untersuchung geht jedoch noch weiter: Aufgezeigt werden vom Autorenteam um
    BearingPoint-Partner und Automobilexperte Christoph Landgrebe ebenso
    verschiedene regulatorische und organisationsspezifische Herausforderungen auf
    dem Weg zur erfolgreichen KI-Integration in einem der angesichts von
    Handelspolitik-, Automatisierungs- und Nachhaltigkeitsdebatten derzeit
    prägendsten Wirtschaftszweige.

    Im Ergebnis der in englischer Sprache veröffentlichten Studie zeigen die
    BearingPoint-Expert:innen auf, dass der globale Markt für KI-Anwendungen im
    Automobilsektor auch weiterhin rasant wachsen wird. Innerhalb der kommenden fünf
    Jahre ist mit einem Volumen von rund 14,92 Milliarden US-Dollar zu rechnen, was
    einer jährlichen Wachstumsrate von 23,4 Prozent entspricht.

    Infografik "AI at the wheel: Accelerating growth and outpacing the competition
    "; Quelle: BearingPoint

    Wettbewerbsvorteil im Sales und Aftersales: Wo KI konkret den Unterschied machen
    kann

    Im Rahmen der für die Studie durchgeführten Befragungen bewerten 22 Prozent der
    Befragten die Bedeutung als "sehr hoch" und 44 Prozent als "hoch". Für die
    nächsten fünf Jahre gewinnt diese Einschätzung noch weiter an Gewicht - auf dann
    insgesamt 85 Prozent (38 Prozent: "sehr hoch"; 47 Prozent: "hoch") steigen die
    Werte an. Die Studie mit dem Titel "AI at the wheel: Accelerating growth and
    outpacing the competition" identifiziert vielversprechende Anwendungsfälle
