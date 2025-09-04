    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoche Holding AktievorwärtsNachrichten zu Roche Holding
    UBS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Vor dem Pharmatag der Schweizer am 22. September widmete sich Analyst Matthew Weston am Mittwochabend der Entwicklungspipeline und hier den Wirkstoffen der mittleren Phase. Er verschob einige Erwartungen bezüglich der Marktreife nach hinten, gerade für einige Mittel, die kurz vor der Phase III stünden. An seinen Schätzungen für 2025 änderte Weston nichts, kappte aber die Prognosen für die Pharmaumsätze für 2026 bis 2030 im Schnitt um ein halbes Prozent und das Konzernergebnis (Core EPS) um 0,9 Prozent./rob/ag/la

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Matthew Weston
    Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 314
    Kursziel alt: 314
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



