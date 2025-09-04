Sanofi - Aktie bricht ein -7,46 % - 04.09.2025

Die Sanofi Aktie ist bisher um -7,46 % auf 79,80€ gefallen. Das sind -6,44 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Sanofi ist ein führendes Pharmaunternehmen, das innovative Gesundheitslösungen bietet, mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Sanofi-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,39 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sanofi Aktie damit um +1,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sanofi -6,48 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,25 % geändert.

Sanofi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,59 % 1 Monat +8,41 % 3 Monate +0,39 % 1 Jahr -15,15 %

Informationen zur Sanofi Aktie

Es gibt 1 Mrd. Sanofi Aktien. Damit ist das Unternehmen 96,41 Mrd.EUR wert.

Sanofi’s amlitelimab met all primary and key secondary endpoints in the COAST 1 phase 3 study in adults and adolescents with atopic dermatitis Amlitelimab, dosed every four weeks or every 12 weeks, demonstrated statistically significant and …

Sanofi’s amlitelimab met all primary and key secondary endpoints in the COAST 1 phase 3 study in adults and adolescents with atopic dermatitis Amlitelimab, dosed every four weeks or every 12 weeks, demonstrated statistically significant and …

Sanofi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sanofi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sanofi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.