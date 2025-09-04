    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi

    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sanofi - Aktie bricht ein -7,46 % - 04.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Sanofi Aktie bisher Verluste von -7,46 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Sanofi Aktie.

    Besonders beachtet! - Sanofi - Aktie bricht ein -7,46 % - 04.09.2025
    Foto: Jan Woitas - dpa

    Sanofi ist ein führendes Pharmaunternehmen, das innovative Gesundheitslösungen bietet, mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung.

    Sanofi Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2025

    Die Sanofi Aktie ist bisher um -7,46 % auf 79,80 gefallen. Das sind -6,44  weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Short
    5.687,49€
    Basispreis
    3,75
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    4.983,14€
    Basispreis
    3,40
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Sanofi-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,39 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sanofi Aktie damit um +1,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sanofi -6,48 % verloren.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,25 % geändert.

    Sanofi Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,59 %
    1 Monat +8,41 %
    3 Monate +0,39 %
    1 Jahr -15,15 %

    Informationen zur Sanofi Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Sanofi Aktien. Damit ist das Unternehmen 96,41 Mrd.EUR wert.

    Sanofi’s amlitelimab met all primary and key secondary endpoints in the COAST 1 phase 3 study in adults and adolescents with atopic dermatitis


    Sanofi’s amlitelimab met all primary and key secondary endpoints in the COAST 1 phase 3 study in adults and adolescents with atopic dermatitis Amlitelimab, dosed every four weeks or every 12 weeks, demonstrated statistically significant and …

    Sanofi’s amlitelimab met all primary and key secondary endpoints in the COAST 1 phase 3 study in adults and adolescents with atopic dermatitis


    Sanofi’s amlitelimab met all primary and key secondary endpoints in the COAST 1 phase 3 study in adults and adolescents with atopic dermatitis Amlitelimab, dosed every four weeks or every 12 weeks, demonstrated statistically significant and …

    Sanofi Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sanofi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sanofi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sanofi

    -7,73 %
    -0,49 %
    +5,06 %
    -1,94 %
    -16,94 %
    +6,88 %
    +6,23 %
    +1,39 %
    +105,53 %
    ISIN:FR0000120578WKN:920657






    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Sanofi - Aktie bricht ein -7,46 % - 04.09.2025 Am heutigen Handelstag muss die Sanofi Aktie bisher Verluste von -7,46 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Sanofi Aktie.