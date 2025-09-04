    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCECONOMY AktievorwärtsNachrichten zu CECONOMY
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    WARBURG RESEARCH stuft Ceconomy auf 'Sell'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Ceconomy zwar von 3,00 auf das Niveau der Übernahmeofferte von 4,60 Euro angehoben, die Papiere aber von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Analyst Thilo Kleibauer rät am Donnerstag, das Angebot entweder anzunehmen oder aber die Papiere zu verkaufen. Die Offerte von JD.com genieße breite Zustimmung und sei strategisch sinnvoll./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:15 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CECONOMY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 4,435EUR auf Tradegate (04. September 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Thilo Kleibauer
    Analysiertes Unternehmen: Ceconomy
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 4,60
    Kursziel alt: 3,00
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4,60, was eine Steigerung von +3,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WARBURG RESEARCH stuft Ceconomy auf 'Sell' Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Ceconomy zwar von 3,00 auf das Niveau der Übernahmeofferte von 4,60 Euro angehoben, die Papiere aber von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Analyst Thilo Kleibauer rät am Donnerstag, das …