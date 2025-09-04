WARBURG RESEARCH stuft Ceconomy auf 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Ceconomy zwar von 3,00 auf das Niveau der Übernahmeofferte von 4,60 Euro angehoben, die Papiere aber von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Analyst Thilo Kleibauer rät am Donnerstag, das Angebot entweder anzunehmen oder aber die Papiere zu verkaufen. Die Offerte von JD.com genieße breite Zustimmung und sei strategisch sinnvoll./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CECONOMY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 4,435EUR auf Tradegate (04. September 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.



