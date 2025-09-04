    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFielmann AktievorwärtsNachrichten zu Fielmann

    AKTIEN IM FOKUS

    Änderungen in der Dax-Familie bewegen Auf- und Absteiger

    • Gea und Scout24 steigen um 1% nach Dax-Aufstieg.
    • Porsche-Aktien fallen um 1,2% als Dax-Absteiger.
    • Fielmann steigt 0,4%, Evotec verliert 1,4% im MDax.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Gea und Scout24 haben am Donnerstag etwas vom beschlossenen Dax -Aufstieg profitiert. Beide Aktien legten im frühen Handel um etwa ein Prozent zu. Die Aktien des ersten Dax-Absteigers, jene des Sportwagenbauers Porsche , fielen um 1,2 Prozent. Auch der Laborzulieferer Sartorius muss weichen, seine Aktien schafften es aber nach schwächerem Start mit 0,1 Prozent ins Plus. Die Index-Veränderungen waren aber auch so erwartet worden.

    Fielmann , die am 22. September neu in den MDax kommen, wurden 0,4 Prozent höher gehandelt. Für den Brillenkonzern weichen müssen dann die Titel des Wirkstoffforschers Evotec , die am Donnerstag 1,4 Prozent verloren.

    Auch im SDax gibt es eine Änderung: Titel der SGL Group , die ganz aus der Dax-Indexfamilie ausscheiden, wurden dort unverändert auf Vortagsniveau gehandelt. Ihren Platz einnehmen werden die Aktien von 1&1 , die in den SDax zurückkehren. Sie legten moderat um 0,2 Prozent zu.

    Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx hatte die anstehenden Änderungen am Vorabend nach Handelsschluss mitgeteilt und waren so bereits am Markt erwartet worden. Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF) müssen nun umschichten und umgewichten, was die Aktienkurse entsprechend beeinflusst./ck/tih/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 19,84 auf Tradegate (04. September 2025, 09:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -4,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 20,18 Mrd..

    Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -7,72 %/+44,05 % bedeutet.




    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
