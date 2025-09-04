Änderungen in der Dax-Familie bewegen Auf- und Absteiger

TheFranchiser schrieb 10.07.25, 07:36

EQS-News: Fielmann Group AG: Fielmann-Gruppe wächst im 1. Halbjahr 2025 um +12%, erreicht Profitabilität und gibt "Vision 2035" mit 4 Mrd. € Umsatz bis 2030 bekannt

Fielmann-Gruppe wächst im 1. Halbjahr 2025 um +12%, erreicht Profitabilität und gibt "Vision 2035" mit 4 Mrd. € Umsatz bis 2030 bekannt



Fielmann-Gruppe wächst im 1. Halbjahr 2025 um +12 %, erreicht Profitabilität und gibt "Vision 2035" mit 4 Mrd. € Umsatz bis 2030 bekannt

Prognose bestätigt: Vorläufige Halbjahreszahlen deuten auf Übererfüllung der Vision 2025 hin

Vision 2035: Integrierte Versorgung rund um gutes Hören und Sehen

Ziele bis 2030: Kundenzufriedenheit von rund 90 %, Gesamtumsatz von etwa 4 Mrd. € und eine bereinigte EBITDA-Marge von circa 25 % auf Gruppenebene

Vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025

Nach vorläufigen Zahlen erwirtschaftete die Fielmann-Gruppe im ersten Halbjahr 2025 einen Konzernumsatz von rund 1,2 Mrd. €. Das entspricht einem Plus von 12 % gegenüber dem Vorjahr (1,1 Mrd. €) und entspricht unserer kommunizierten Prognose. Eine verbesserte Abverkaufsstruktur, zusätzliche Produktivitätsgewinne und Kostendisziplin ließen das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) überproportional auf etwa 290 Mio. € steigen (circa +26 %, Vorjahr: 230 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich, erreichte etwa 23,7 % auf Gruppenebene (Vorjahr: 21,1 %) und 24,9 % in Europa (Vorjahr: 22,2 %). Die endgültigen Zahlen veröffentlichen wir im August 2025 in unserem Finanzbericht zum Halbjahr.



Übererfüllung der Vision 2025 sehr wahrscheinlich

"Als wir 2019 unsere Vision 2025 entwickelt haben, waren weder die Coronavirus-Pandemie noch der Krieg in der Ukraine absehbar. Und dennoch werden wir unsere Ziele bis Ende dieses Jahres übertreffen. Dies verdanken wir der Treue unserer 30 Mio. Kunden und dem Engagement unserer 24.000 Mitarbeitenden weltweit", sagt Marc Fielmann, CEO der Fielmann-Gruppe. "Gemeinsam haben wir ein modernes Familienunternehmen geschaffen, das über eine Omnichannel-Plattform garantierte Qualität und herausragenden Service zum günstigen Preis bietet. Wir haben unseren Auslandsumsatz verdreifacht - knapp 1 Mrd. € bis Jahresende - und sind heute das drittgrößte Unternehmen der Branche weltweit. Unser Umsatz wuchs fast doppelt so schnell wie ursprünglich geplant, und unser bereinigtes EBITDA wird das Ziel der Vision 2025 voraussichtlich um rund 50 % übertreffen."



Ausblick Gesamtjahr 2025

Angesichts der erfreulichen Geschäftsentwicklung bestätigt der Vorstand seine im April 2025 im Geschäftsbericht veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr: Im laufenden Geschäftsjahr werden wir unsere Vision 2025 vollenden, rechnen mit einer Kundenzufriedenheit auf dem hohen Niveau von rund 90 %. Unser Gesamtumsatz wird auf bis zu 2,5 Mrd. € steigen. Und wir sind zuversichtlich, dass wir unsere operative Ergebnismarge (bereinigtes EBITDA) von 25 % in Europa gemäß unserem Ziel der Vision 2025 erreichen. Auf Gruppenebene rechnen wir - wie prognostiziert - mit einer Marge von 24 %.

Vision 2035

Mit der "Vision 2035" zeichnet die Fielmann-Gruppe den Weg ins nächste Jahrzehnt: Wir bleiben unserer kundenorientierten Philosophie, den Werten unseres Familienunternehmens und unserem Selbstverständnis treu, helfen allen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Und doch wird es bedeutende Veränderungen geben. Mitarbeitende aus allen Märkten, Funktionen und Organisationen der Fielmann-Gruppe haben unsere Vision für die nächste Dekade entwickelt: "Als verlässlichster Partner setzen wir weltweit neue Maßstäbe in der Versorgung rund um gutes Hören und Sehen." In den nächsten zehn Jahren wird sich die Fielmann-Gruppe von einem europäischen Augenoptiker und Hörakustiker zu einem globalen Versorger rund um Augen und Ohren entwickeln. Das Wachstum unserer Vision 2035 wird von unserem Kerngeschäft, der Augenoptik in Europa, unserem neuen Augenoptikgeschäft in den USA, unserer schnell wachsenden Hörakustik und unseren innovativen Services in der angrenzenden Gesundheitsversorgung getragen.



Ziele bis 2030

Aufbauend auf den genannten Wachstumstreibern sind wir zuversichtlich, unser profitables Wachstum in den kommenden fünf Jahren weiter zu beschleunigen. Bis 2030 streben wir eine unverändert hohe Kundenzufriedenheit von rund 90 % an und werden unseren weltweiten Umsatz auf etwa 4 Mrd. € steigern. Durch eine Fokussierung der Expansion auf unsere Bestandsmärkte planen wir auf Gruppenebene eine Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge auf etwa 25 %. Bis 2030 wird unser Kerngeschäft, die Augenoptik in Europa, rund ein Drittel des zusätzlichen Umsatzwachstums beitragen, während unser US-Geschäft auf insgesamt rund 1 Mrd. $ wachsen wird. Der Umsatz unserer europäischen Hörakustik wird sich in den kommenden fünf Jahren mehr als verdoppeln. Und mit dem Aufbau der führenden teleophthalmologischen Plattform in Europa erwarten wir, dass sich unser Umsatz im Bereich der medizinischen Dienstleistungen auf Gruppenebene mehr als verdreifachen wird.



Hamburg, 10. Juli 2025



Fielmann Group AG

Der Vorstand



Über die Fielmann-Gruppe

Die Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes deutsches Familienunternehmen mit den Schwerpunkten Augenoptik und Hörakustik. Fielmann versorgt seine 30 Mio. Kunden mit Brillen, Kontaktlinsen, Dienstleistungen im Bereich Augenvorsorge und Hörsystemen. Als eines der weltweit führenden Unternehmen der Branche betreibt die Fielmann-Gruppe ein Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und mehr als 1.200 Niederlassungen in Europa und den USA. Gegründet im Jahr 1972, wird das Unternehmen heute in zweiter Generation von Marc Fielmann geführt. Die Familie besitzt nach wie vor die Mehrheit der börsennotierten Aktiengesellschaft. Mit ihrer kundenorientierten Philosophie hilft die Fielmann-Gruppe allen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Dank des Einsatzes seiner weltweit mehr als 24.000 Mitarbeitenden erreicht das Familienunternehmen Kundenzufriedenheitswerte von rund 90 % und hat über 200 Mio. individuell gefertigte Korrektionsbrillen abgegeben.





