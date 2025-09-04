    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCECONOMY AktievorwärtsNachrichten zu CECONOMY

    ANALYSE-FLASH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warburg Research senkt Ceconomy auf 'Sell' - Ziel 4,60 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Ceconomy auf 4,60 Euro angehoben.
    • Einstufung von "Hold" auf "Sell" geändert.
    • Analyst rät zu Angebot oder Verkauf der Papiere.
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research senkt Ceconomy auf 'Sell' - Ziel 4,60 Euro
    Foto: Armin Weigel - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Ceconomy zwar von 3,00 auf das Niveau der Übernahmeofferte von 4,60 Euro angehoben, die Papiere aber von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Analyst Thilo Kleibauer rät am Donnerstag, das Angebot entweder anzunehmen oder aber die Papiere zu verkaufen. Die Offerte von JD.com genieße breite Zustimmung und sei strategisch sinnvoll./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    CECONOMY

    +0,57 %
    +0,68 %
    -0,45 %
    +64,13 %
    +72,33 %
    +219,93 %
    +14,62 %
    -49,77 %
    -51,85 %
    ISIN:DE0007257503WKN:725750

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CECONOMY Aktie

    Die CECONOMY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 4,435 auf Tradegate (04. September 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CECONOMY Aktie um +0,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von CECONOMY bezifferte sich zuletzt auf 2,16 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -10,01 %/-10,01 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 4,60 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4,60, was eine Steigerung von +3,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu CECONOMY - 725750 - DE0007257503

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CECONOMY. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Warburg Research senkt Ceconomy auf 'Sell' - Ziel 4,60 Euro Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Ceconomy zwar von 3,00 auf das Niveau der Übernahmeofferte von 4,60 Euro angehoben, die Papiere aber von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Analyst Thilo Kleibauer rät am Donnerstag, …