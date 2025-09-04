ANALYSE-FLASH
Warburg Research senkt Ceconomy auf 'Sell' - Ziel 4,60 Euro
- Kursziel für Ceconomy auf 4,60 Euro angehoben.
- Einstufung von "Hold" auf "Sell" geändert.
- Analyst rät zu Angebot oder Verkauf der Papiere.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Ceconomy zwar von 3,00 auf das Niveau der Übernahmeofferte von 4,60 Euro angehoben, die Papiere aber von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Analyst Thilo Kleibauer rät am Donnerstag, das Angebot entweder anzunehmen oder aber die Papiere zu verkaufen. Die Offerte von JD.com genieße breite Zustimmung und sei strategisch sinnvoll./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CECONOMY Aktie
Die CECONOMY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 4,435 auf Tradegate (04. September 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CECONOMY Aktie um +0,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,45 %.
Die Marktkapitalisierung von CECONOMY bezifferte sich zuletzt auf 2,16 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -10,01 %/-10,01 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 4,60 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu CECONOMY - 725750 - DE0007257503
Das denkt die wallstreetONLINE Community über CECONOMY. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-09/66321383-eqs-news-jingdong-holding-germany-gmbh-jd-com-kuendigt-beginn-der-annahmefrist-des-freiwilligen-oeffentlichen-uebernahmeangebots-fuer-ceconomy-ag-an-022.htm
Ceconomy peilen schon für das Geschäftsjahr 2025/26 ja einen bereinigten, operativen Gewinn (adjusted EBIT) in Höhe von 500 Mio.€ an , was der höchste operative Gewinn seit Ceconomy´s Eigenständigkeit (seit der Abspaltung von der Metro in 2017) entsprechen würde. Ich bin nicht (freiwillig) bereit, nach 5 Jahren erfolgreicher Restrukturierung, meine Anteile für so eine "recht niedrige Bewertung" abzugeben, jetzt wo man unmittelbar davor ist, die Früchte dieser harten Arbeit zu ernten! JD.com wollen Ceconomy (inkl. deren 22% an Fnac Darty!) für nur 2,2 Mrd.€ übernehmen. Eine faire Bewertung, die auch diese Beteiligung an Fnac-Darty, wie auch die mittelfristigen Aussichten von Ceconomy angemessen berücksichtigen würde, sehe ich persönlich NICHT bei unter 3 Mrd.€ ...
BaFin OK da, die Annahmefrist für das Übernahmeangebot zu 4,60 beginnt heute und endet am 10. November 2025.
Der Kurs stagniert. Ich habe verkauft.