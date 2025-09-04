    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Grünen-Fraktionsvorsitzende vermisst konkrete Beschlüsse der Koalitionsspitzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dröge unzufrieden mit Koalitionsgipfel-Ergebnissen.
    • Keine konkreten Beschlüsse zur Wirtschaft oder Sozialsystemen.
    • Reformen beim Bürgergeld und Krankenkassenbeiträgen nötig.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge ist mit den Ergebnissen des Koalitionsgipfels unzufrieden. Im TV-Sender Phoenix bemängelte sie, dass es keine konkreten Beschlüsse zur Förderung der Wirtschaft oder zur Reform der Sozialsysteme gegeben habe. "Das zeigt, dass diese Koalition in den zentralen Zukunftsfragen nicht in der Lage ist, sich auf irgendetwas zu einigen", sagte Dröge. "Das Einzige, was CDU und SPD geschafft haben, war, sich einen Abend lang nicht zu streiten - und das ist noch keine besonders große Leistung für eine Bundesregierung."

    Konkret warnte die Grünen-Fraktionschefin etwa vor einem Anstieg der Krankenkassenbeiträge. "Da können wir nicht bis in den Winter warten, bis die Koalition handelt, sondern das muss jetzt passieren", mahnte Dröge. Notwendig seien auch Reformen beim Bürgergeld. Die Union beschränke sich aber darauf, Arbeitslose zu beschimpfen. Das sei jedoch eine "schäbige Art und Weise, Politik zu machen"./ax/DP/mis





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

