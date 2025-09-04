    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials

    Börsenstart Europa - 04.09. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Der DAX bewegt sich bei 23.696,92 PKT und steigt um +0,39 %.
    Top-Werte: Heidelberg Materials +3,10 %, Porsche AG +2,86 %, Zalando +2,64 %
    Flop-Werte: MTU Aero Engines -2,32 %, Infineon Technologies -2,14 %, Rheinmetall -1,31 %

    Der MDAX steht aktuell (09:59:48) bei 29.743,50 PKT und steigt um +0,11 %.
    Top-Werte: TRATON +3,54 %, CTS Eventim +2,27 %, HelloFresh +2,17 %
    Flop-Werte: TUI -3,25 %, AUTO1 Group -2,64 %, HENSOLDT -2,22 %

    Der TecDAX steht aktuell (09:59:48) bei 3.615,37 PKT und steigt um +0,13 %.
    Top-Werte: SMA Solar Technology +3,80 %, Carl Zeiss Meditec +1,19 %, Draegerwerk +0,89 %
    Flop-Werte: HENSOLDT -2,22 %, Infineon Technologies -2,14 %, Formycon -2,00 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:56) bei 5.332,55 PKT und steigt um +0,04 %.
    Top-Werte: Bayer +1,88 %, Inditex +1,29 %, Wolters Kluwer +1,27 %
    Flop-Werte: Sanofi -8,92 %, Infineon Technologies -2,14 %, Rheinmetall -1,31 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.620,59 PKT und steigt um +0,28 %.
    Top-Werte: Mayr-Melnhof Karton +1,20 %, Verbund Akt.(A) +1,07 %, Andritz +1,05 %
    Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,59 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,11 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,74 %

    Der SMI bewegt sich bei 12.341,63 PKT und steigt um +0,96 %.
    Top-Werte: ABB +2,52 %, Sonova Holding +2,05 %, Givaudan +2,04 %
    Flop-Werte: Amrize -0,48 %, Partners Group Holding -0,11 %, Novartis +0,05 %

    Der CAC 40 steht bei 7.709,23 PKT und verliert bisher -0,08 %.
    Top-Werte: Publicis Groupe +2,47 %, Kering +1,55 %, Societe Generale +1,50 %
    Flop-Werte: Sanofi -8,92 %, STMicroelectronics -1,48 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -0,87 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:24) bei 2.607,88 PKT und steigt um +0,53 %.
    Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +2,79 %, ABB +2,52 %, Getinge (B) +1,42 %
    Flop-Werte: Swedbank Shs(A) -0,48 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,05 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,13 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.010,00 PKT und steigt um +2,04 %.
    Top-Werte: Jumbo +1,64 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,16 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,12 %
    Flop-Werte: Public Power -1,34 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,22 %, Viohalco -0,55 %



    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
