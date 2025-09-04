Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 04.09. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.696,92 PKT und steigt um +0,39 %.
Top-Werte: Heidelberg Materials +3,10 %, Porsche AG +2,86 %, Zalando +2,64 %
Flop-Werte: MTU Aero Engines -2,32 %, Infineon Technologies -2,14 %, Rheinmetall -1,31 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:48) bei 29.743,50 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: TRATON +3,54 %, CTS Eventim +2,27 %, HelloFresh +2,17 %
Flop-Werte: TUI -3,25 %, AUTO1 Group -2,64 %, HENSOLDT -2,22 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:48) bei 3.615,37 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +3,80 %, Carl Zeiss Meditec +1,19 %, Draegerwerk +0,89 %
Flop-Werte: HENSOLDT -2,22 %, Infineon Technologies -2,14 %, Formycon -2,00 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:56) bei 5.332,55 PKT und steigt um +0,04 %.
Top-Werte: Bayer +1,88 %, Inditex +1,29 %, Wolters Kluwer +1,27 %
Flop-Werte: Sanofi -8,92 %, Infineon Technologies -2,14 %, Rheinmetall -1,31 %
Der ATX bewegt sich bei 4.620,59 PKT und steigt um +0,28 %.
Top-Werte: Mayr-Melnhof Karton +1,20 %, Verbund Akt.(A) +1,07 %, Andritz +1,05 %
Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,59 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,11 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,74 %
Der SMI bewegt sich bei 12.341,63 PKT und steigt um +0,96 %.
Top-Werte: ABB +2,52 %, Sonova Holding +2,05 %, Givaudan +2,04 %
Flop-Werte: Amrize -0,48 %, Partners Group Holding -0,11 %, Novartis +0,05 %
Der CAC 40 steht bei 7.709,23 PKT und verliert bisher -0,08 %.
Top-Werte: Publicis Groupe +2,47 %, Kering +1,55 %, Societe Generale +1,50 %
Flop-Werte: Sanofi -8,92 %, STMicroelectronics -1,48 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -0,87 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:24) bei 2.607,88 PKT und steigt um +0,53 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +2,79 %, ABB +2,52 %, Getinge (B) +1,42 %
Flop-Werte: Swedbank Shs(A) -0,48 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,05 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,13 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.010,00 PKT und steigt um +2,04 %.
Top-Werte: Jumbo +1,64 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,16 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,12 %
Flop-Werte: Public Power -1,34 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,22 %, Viohalco -0,55 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.