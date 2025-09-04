3M unterstützt Europas junge Talente bei den EuroSkills 2025

BRACKNELL, England, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Das Multitechnologieunternehmen 3M ist "Main Skill Sponsor" bei den 9. EuroSkills, die vom 09. bis 13. September 2025 in Herning, Dänemark, stattfinden. Die hochrangige Veranstaltung bringt die besten Auszubildenden und Studierenden aus ganz Europa zusammen und bietet ihnen eine Plattform, um für ihr Land in verschiedenen Berufsbildern gegeneinander anzutreten.

Bis zu 600 talentierte Nachwuchskräfte aus 33 europäischen Ländern gehen in 38 verschiedenen Disziplinen an den Start und bemühen sich in sechs Sektoren um die EM-Medaillen. In diesem Jahr sind 37 junge Menschen aus Deutschland unter den Wettkampfteilnehmenden.

3M engagiert sich seit vielen Jahren für die Unterstützung junger Talente und die Förderung des kontinuierlichen Lernens. Im Rahmen der Partnerschaft mit den EuroSkills 2025 bietet 3M seine innovativen Produkte und Lösungen an, und trägt damit zu optimalen Wettkampfbedingungen für die Teilnehmenden bei. Technische Experten des Unternehmens sind vor Ort, um Einblicke in Produktanwendungen zu geben und den jungen Menschen dabei zu helfen, sowohl die Herausforderungen des Wettbewerbs als auch ihre täglichen Arbeitsaufgaben zu bewältigen.

Chris Goralski, Group President der 3M Safety & Industrial Geschäftseinheit, erklärt: "Unsere Zusammenarbeit mit EuroSkills 2025 steht im Einklang mit den Bemühungen unseres Unternehmens, die Fachkräfte von morgen zu fördern. Durch die Kooperation können wir den Lernenden noch mehr Möglichkeiten bieten, die Fähigkeiten und Kenntnisse zu entwickeln, die sie benötigen, um in ihrer Karriere erfolgreich zu sein und einen positiven Beitrag in ihren Gemeinschaften zu leisten. Wir bei 3M freuen uns, die nächste Generation von Führungskräften durch diese wertvolle Partnerschaft zu unterstützen."

Die Beteiligung von 3M an den EuroSkills 2025 unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die nächste Generation von Fachkräften zu inspirieren, die Qualifikationslücke in spezialisierten Berufen zu schließen und den sich wandelnden Bedürfnissen des Fertigungssektors gerecht zu werden. Michael Stroik, Vice President Community Relations bei 3M, ergänzt: "Unsere Investitionen tragen nicht nur dazu bei, qualifizierte und fachkundige Arbeitskräfte aufzubauen, sondern auch zum allgemeinen Wohlergehen und dem Erfolg der Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten. Wir bei 3M glauben, dass Bildung einer der Eckpfeiler für Innovation ist, und wir freuen uns, zur Gestaltung einer besseren Zukunft für alle beitragen zu können. "