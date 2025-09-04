Lepro stellt auf der IFA 2025 die AI Lighting Pro-Serie vor - die weltweit erste KI-Beleuchtung mit integriertem Mikrofon

Das Sortiment umfasst die Tischleuchte TB1-Pro AI, die Lichtleiste S1-Pro AI, das Neon-Lichtband N1-Pro AI und die Stehleuchte OE1-Pro AI. Die Benutzer brauchen nur „Hey Lepro" sagen, um ihre Beleuchtung zu steuern oder die Stimmung einzustellen – eine neue Ära des Komforts und der intelligenten Heimbeleuchtung.

BERLIN, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Lepro, ein KI-Beleuchtungspionier mit über 30 Millionen Kunden weltweit, kündigte heute auf der IFA 2025 die Einführung seiner Serie AI Lighting Pro an – der weltweit ersten KI-Beleuchtungskollektion mit integriertem KI-Mikrofon, das freihändige Sprachbefehle ohne externe Lautsprecher oder Hubs ermöglicht.

Mit dem integrierten AI Mic und dem AI-Lichtdesign-Assistenten von Lepro können Nutzer Helligkeit, Farben und Modi anpassen oder sogar ganze Lichtszenarien mit einfachen Sprachbefehlen erzeugen. Die KI-Engine LightGPM von Lepro, ein umfangreiches Sprachmodell, das auf Farbpsychologie und Beleuchtungsdesign trainiert wurde, interpretiert natürlichsprachliche Aufforderungen zu Stimmungen oder Aktivitäten, um professionelle Lichteffekte zu erzeugen. Anstatt Voreinstellungen manuell auszuwählen, sagt der Nutzer oder die Nutzerin: „Ich mache Yoga" oder „Hausparty-Ambiente". Das System empfiehlt dann ein passendes mehrfarbiges Lichtszenario aus zahlreichen Optionen. Die KI lernt und verbessert die Szenarien anhand von Nutzerfeedback und erstellt so auf unkomplizierte Weise eine personalisierte Beleuchtung.

Jedes Produkt der AI Lighting Pro Serie erfüllt einen einzigartigen Zweck und verfügt gleichzeitig über diese intelligenten Fähigkeiten.

Die TB1-Pro ist eine Tischleuchte mit drei unabhängig voneinander verstellbaren Ringen, mit der die Formgebung der Leuchte an verschiedene Räume, Vorlieben oder Stimmungen angepasst und funktionale Beleuchtung mit künstlerischem Selbstausdruck verbunden werden kann.

Das S1-Pro ist ein flexibles LED-Lichtband, das sich ideal für die Akzentbeleuchtung und für Veranstaltungsräume eignet.

Der N1-Pro ist ein Neon-Lichtschlauch mit diffusem Design. Das kontinuierliche, punktfreie Leuchten lässt sich zu individuellen Formen für kreative Wandkunst oder Gaming-Setups verbiegen.

Die OE1-Pro ist eine schlanke, intelligente Stehlampe (mit bis zu ~1000 Lumen), die sowohl eine lebendige RGB-Beleuchtung als auch gemütliches warmweißes Licht mit 2700 K zum Lesen oder Entspannen bietet – „eine Lampe, zwei Stimmungen".

Alle vier Modelle verfügen über ein integriertes KI-Mikrofon für eine echte Freisprechfunktion, Wi-Fi-Konnektivität für den Fernzugriff und ein modernes Design, das die Wohnungseinrichtung ergänzt.