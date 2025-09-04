21 % mehr Anerkennungen ausländischer Berufsabschlüsse im Jahr 2024

WIESBADEN (ots) -



- Zahl positiv beschiedener Anerkennungsverfahren seit 2016 auf insgesamt 79 100

im Jahr 2024 mehr als verdreifacht

- Türkei wie im Vorjahr am häufigsten vertretener Ausbildungsstaat, Zahl

anerkannter Qualifikationen aus der Ukraine mehr als verdoppelt

- Beruf Pflegefachfrau/-mann nach wie vor am häufigsten anerkannter Abschluss



Die Zahl der im Ausland erworbenen und in Deutschland anerkannten

Berufsabschlüsse ist im Jahr 2024 weiter gestiegen. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden rund 79 100 Anerkennungsanträge positiv

beschieden. Das waren 21 % mehr als im Vorjahr (2023: 65 300). Seit Beginn der

gemeinsamen Erfassung von bundes- und landesrechtlich geregelten

Anerkennungsverfahren im Jahr 2016 stieg die Zahl der Anerkennungen

kontinuierlich und hat sich mehr als verdreifacht (2016: 26 200). Mit 9 200

Anerkennungen blieb die Türkei im Jahr 2024 der am stärksten vertretene

Ausbildungsstaat, gefolgt von der Ukraine, die 2023 noch auf Rang 7 gelegen

hatte.







ihre berufliche Qualifikation in Drittstaaten außerhalb des Europäischen

Wirtschaftsraums (EWR, bestehend aus EU-27 plus Island, Liechtenstein und

Norwegen, hier zusätzlich Schweiz) erworben. Das mit dem

Fachkräfteeinwanderungsgesetz eingeführte beschleunigte Fachkräfteverfahren

ermöglichte 4 900 Anerkennungen von Berufsqualifikationen aus Drittstaaten. 59 %

aller positiv beschiedenen Anträge wurden von Frauen und 41 % von Männern

gestellt. Unter den anerkannten Qualifikationen waren 83 % nach Bundes- und 17 %

nach Landesrecht geregelt.



Türkei mit 9 200 Anerkennungen erneut auf Platz 1 der Ausbildungsstaaten



Mit einem Zuwachs von rund 2 600 auf 9 200 Anerkennungen wurden auch im Jahr

2024 am häufigsten in der Türkei erworbene Berufsqualifikationen anerkannt. Mit

etwas Abstand folgte die Ukraine mit 6 400 Anerkennungen, hier hat sich die Zahl

positiv beschiedener Verfahren im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt

(2023: 3 000). Auch die Ausbildungsstaaten Tunesien mit 5 300, Indien mit 4 900

und Syrien mit 4 300 Anerkennungen waren häufig vertreten. Positiv beschiedene

Verfahren aus den Ausbildungsstaaten Bosnien/Herzegowina (2024: 4 000) und

Philippinen (2024: 3 600) nahmen hingegen ab und rutschten von ihren Plätzen 2

und 3 im Vorjahr auf die Plätze 6 und 7 der am häufigsten vertretenen

Ausbildungsstaaten.



Pflegefachfrau/-mann auch 2024 der mit Abstand am häufigsten anerkannte Beruf



Die Top 5 der am häufigsten anerkannten Berufe blieb im Jahr 2024 im Vergleich





