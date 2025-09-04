21 % mehr Anerkennungen ausländischer Berufsabschlüsse im Jahr 2024
WIESBADEN (ots) -
- Zahl positiv beschiedener Anerkennungsverfahren seit 2016 auf insgesamt 79 100
im Jahr 2024 mehr als verdreifacht
- Türkei wie im Vorjahr am häufigsten vertretener Ausbildungsstaat, Zahl
anerkannter Qualifikationen aus der Ukraine mehr als verdoppelt
- Beruf Pflegefachfrau/-mann nach wie vor am häufigsten anerkannter Abschluss
Die Zahl der im Ausland erworbenen und in Deutschland anerkannten
Berufsabschlüsse ist im Jahr 2024 weiter gestiegen. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden rund 79 100 Anerkennungsanträge positiv
beschieden. Das waren 21 % mehr als im Vorjahr (2023: 65 300). Seit Beginn der
gemeinsamen Erfassung von bundes- und landesrechtlich geregelten
Anerkennungsverfahren im Jahr 2016 stieg die Zahl der Anerkennungen
kontinuierlich und hat sich mehr als verdreifacht (2016: 26 200). Mit 9 200
Anerkennungen blieb die Türkei im Jahr 2024 der am stärksten vertretene
Ausbildungsstaat, gefolgt von der Ukraine, die 2023 noch auf Rang 7 gelegen
hatte.
87 % der Antragstellenden mit positiv beschiedenem Verfahren im Jahr 2024 haben
ihre berufliche Qualifikation in Drittstaaten außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR, bestehend aus EU-27 plus Island, Liechtenstein und
Norwegen, hier zusätzlich Schweiz) erworben. Das mit dem
Fachkräfteeinwanderungsgesetz eingeführte beschleunigte Fachkräfteverfahren
ermöglichte 4 900 Anerkennungen von Berufsqualifikationen aus Drittstaaten. 59 %
aller positiv beschiedenen Anträge wurden von Frauen und 41 % von Männern
gestellt. Unter den anerkannten Qualifikationen waren 83 % nach Bundes- und 17 %
nach Landesrecht geregelt.
Türkei mit 9 200 Anerkennungen erneut auf Platz 1 der Ausbildungsstaaten
Mit einem Zuwachs von rund 2 600 auf 9 200 Anerkennungen wurden auch im Jahr
2024 am häufigsten in der Türkei erworbene Berufsqualifikationen anerkannt. Mit
etwas Abstand folgte die Ukraine mit 6 400 Anerkennungen, hier hat sich die Zahl
positiv beschiedener Verfahren im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt
(2023: 3 000). Auch die Ausbildungsstaaten Tunesien mit 5 300, Indien mit 4 900
und Syrien mit 4 300 Anerkennungen waren häufig vertreten. Positiv beschiedene
Verfahren aus den Ausbildungsstaaten Bosnien/Herzegowina (2024: 4 000) und
Philippinen (2024: 3 600) nahmen hingegen ab und rutschten von ihren Plätzen 2
und 3 im Vorjahr auf die Plätze 6 und 7 der am häufigsten vertretenen
Ausbildungsstaaten.
Pflegefachfrau/-mann auch 2024 der mit Abstand am häufigsten anerkannte Beruf
Die Top 5 der am häufigsten anerkannten Berufe blieb im Jahr 2024 im Vergleich
Pflegefachfrau/-mann auch 2024 der mit Abstand am häufigsten anerkannte Beruf
Die Top 5 der am häufigsten anerkannten Berufe blieb im Jahr 2024 im Vergleich
