Umsatz im Dienstleistungsbereich im 1. Halbjahr 2025 um 0,3 % höher als im Vorjahreszeitraum

WIESBADEN (ots) - Umsatz im Dienstleistungsbereich, 1. Halbjahr 2025 (vorläufig,

Originalwerte)



+0,3 % zum 1. Halbjahr 2024 (real)



+2,4 % zum 1. Halbjahr 2024 (nominal)





Umsatz im Dienstleistungsbereich, Juni 2025 (vorläufig, kalender- und

saisonbereinigt)



-0,1 % zum Vormonat (real)



-0,1 % zum Vormonat (nominal)



+0,8 % zum Vorjahresmonat (real)



+2,6 % zum Vorjahresmonat (nominal)



Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und

Versicherungsdienstleistungen) hat im 1. Halbjahr 2025 nach vorläufigen

Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) 0,3 %

und nominal (nicht preisbereinigt) 2,4 % mehr Umsatz erwirtschaftet als im 1.

Halbjahr 2024.



Den größten realen Umsatzanstieg im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem

Vorjahreszeitraum verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation mit

einem Plus von 2,7 %. Moderate Umsatzsteigerungen gab es im Grundstücks- und

Wohnungswesen mit +0,6 % und im Bereich Verkehr und Lagerei mit +0,3 %. Bei den

freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen war der

Umsatz mit einem Minus von 0,3 % leicht rückläufig. Den größten Umsatzrückgang

gab es bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel

Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) mit einem

Minus von 2,2 %.



Im Juni 2025 hat der Dienstleistungssektor in Deutschland kalender- und

saisonbereinigt sowohl real als auch nominal 0,1 % weniger Umsatz erwirtschaftet

als im Mai 2025. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juni 2024 verzeichnete der

kalender- und saisonbereinigte Umsatz einen Anstieg von real 0,8 % und nominal

2,6 %.



Methodische Hinweise:



Die zur Preisbereinigung der nominalen Umsatzindizes verwendeten

Erzeugerpreisindizes werden quartalsweise veröffentlicht und rückwirkend

revidiert. Zudem werden sie am aktuellen Rand geschätzt. Dies kann insgesamt

dazu führen, dass die Revisionen der realen Umsatzindizes vierteljährlich höher

ausfallen können als in den restlichen Berichtsmonaten.



In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen

Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der

Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.

Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der

kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen

Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten

unabhängig.



Weitere Informationen:



Weitere Ergebnisse sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 47414) sowie

auf der Themenseite "Dienstleistungen" im Internetangebot des Statistischen

Bundesamtes verfügbar. Detaillierte Informationen über den

Dienstleistungsproduktionsindex und das Datenangebot bieten die ausführlichen

methodischen Erläuterungen und der Qualitätsbericht zur Konjunkturstatistik im

Dienstleistungsbereich.



Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten

Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen

Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der

Aktualisierungen auf die Ergebnisse.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



