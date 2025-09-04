    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Umsatz im Dienstleistungsbereich im 1. Halbjahr 2025 um 0,3 % höher als im Vorjahreszeitraum

    WIESBADEN (ots) - Umsatz im Dienstleistungsbereich, 1. Halbjahr 2025 (vorläufig,
    Originalwerte)

    +0,3 % zum 1. Halbjahr 2024 (real)

    +2,4 % zum 1. Halbjahr 2024 (nominal)

    Umsatz im Dienstleistungsbereich, Juni 2025 (vorläufig, kalender- und
    saisonbereinigt)

    -0,1 % zum Vormonat (real)

    -0,1 % zum Vormonat (nominal)

    +0,8 % zum Vorjahresmonat (real)

    +2,6 % zum Vorjahresmonat (nominal)

    Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und
    Versicherungsdienstleistungen) hat im 1. Halbjahr 2025 nach vorläufigen
    Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) 0,3 %
    und nominal (nicht preisbereinigt) 2,4 % mehr Umsatz erwirtschaftet als im 1.
    Halbjahr 2024.

    Den größten realen Umsatzanstieg im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem
    Vorjahreszeitraum verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation mit
    einem Plus von 2,7 %. Moderate Umsatzsteigerungen gab es im Grundstücks- und
    Wohnungswesen mit +0,6 % und im Bereich Verkehr und Lagerei mit +0,3 %. Bei den
    freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen war der
    Umsatz mit einem Minus von 0,3 % leicht rückläufig. Den größten Umsatzrückgang
    gab es bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel
    Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) mit einem
    Minus von 2,2 %.

    Im Juni 2025 hat der Dienstleistungssektor in Deutschland kalender- und
    saisonbereinigt sowohl real als auch nominal 0,1 % weniger Umsatz erwirtschaftet
    als im Mai 2025. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juni 2024 verzeichnete der
    kalender- und saisonbereinigte Umsatz einen Anstieg von real 0,8 % und nominal
    2,6 %.

    Methodische Hinweise:

    Die zur Preisbereinigung der nominalen Umsatzindizes verwendeten
    Erzeugerpreisindizes werden quartalsweise veröffentlicht und rückwirkend
    revidiert. Zudem werden sie am aktuellen Rand geschätzt. Dies kann insgesamt
    dazu führen, dass die Revisionen der realen Umsatzindizes vierteljährlich höher
    ausfallen können als in den restlichen Berichtsmonaten.

    In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
    Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
    Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
    Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
    kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen
    Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten
    unabhängig.

    Weitere Informationen:

    Weitere Ergebnisse sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 47414) sowie
    auf der Themenseite "Dienstleistungen" im Internetangebot des Statistischen
    Bundesamtes verfügbar. Detaillierte Informationen über den
    Dienstleistungsproduktionsindex und das Datenangebot bieten die ausführlichen
    methodischen Erläuterungen und der Qualitätsbericht zur Konjunkturstatistik im
    Dienstleistungsbereich.

    Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten
    Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen
    Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der
    Aktualisierungen auf die Ergebnisse.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Konjunktur des Handels und der Dienstleistungen
    Telefon: +49 611 75 4854
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6110429
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Umsatz im Dienstleistungsbereich im 1. Halbjahr 2025 um 0,3 % höher als im Vorjahreszeitraum Umsatz im Dienstleistungsbereich, 1. Halbjahr 2025 (vorläufig, Originalwerte) +0,3 % zum 1. Halbjahr 2024 (real) +2,4 % zum 1. Halbjahr 2024 (nominal) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Juni 2025 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt) -0,1 % zum …