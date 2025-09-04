Umsatz im Dienstleistungsbereich im 1. Halbjahr 2025 um 0,3 % höher als im Vorjahreszeitraum
WIESBADEN (ots) - Umsatz im Dienstleistungsbereich, 1. Halbjahr 2025 (vorläufig,
Originalwerte)
+0,3 % zum 1. Halbjahr 2024 (real)
+2,4 % zum 1. Halbjahr 2024 (nominal)
Umsatz im Dienstleistungsbereich, Juni 2025 (vorläufig, kalender- und
saisonbereinigt)
-0,1 % zum Vormonat (real)
-0,1 % zum Vormonat (nominal)
+0,8 % zum Vorjahresmonat (real)
+2,6 % zum Vorjahresmonat (nominal)
Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und
Versicherungsdienstleistungen) hat im 1. Halbjahr 2025 nach vorläufigen
Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) 0,3 %
und nominal (nicht preisbereinigt) 2,4 % mehr Umsatz erwirtschaftet als im 1.
Halbjahr 2024.
Den größten realen Umsatzanstieg im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem
Vorjahreszeitraum verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation mit
einem Plus von 2,7 %. Moderate Umsatzsteigerungen gab es im Grundstücks- und
Wohnungswesen mit +0,6 % und im Bereich Verkehr und Lagerei mit +0,3 %. Bei den
freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen war der
Umsatz mit einem Minus von 0,3 % leicht rückläufig. Den größten Umsatzrückgang
gab es bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel
Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) mit einem
Minus von 2,2 %.
Im Juni 2025 hat der Dienstleistungssektor in Deutschland kalender- und
saisonbereinigt sowohl real als auch nominal 0,1 % weniger Umsatz erwirtschaftet
als im Mai 2025. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juni 2024 verzeichnete der
kalender- und saisonbereinigte Umsatz einen Anstieg von real 0,8 % und nominal
2,6 %.
Methodische Hinweise:
Die zur Preisbereinigung der nominalen Umsatzindizes verwendeten
Erzeugerpreisindizes werden quartalsweise veröffentlicht und rückwirkend
revidiert. Zudem werden sie am aktuellen Rand geschätzt. Dies kann insgesamt
dazu führen, dass die Revisionen der realen Umsatzindizes vierteljährlich höher
ausfallen können als in den restlichen Berichtsmonaten.
In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen
Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten
unabhängig.
Weitere Informationen:
Weitere Ergebnisse sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 47414) sowie
auf der Themenseite "Dienstleistungen" im Internetangebot des Statistischen
Bundesamtes verfügbar. Detaillierte Informationen über den
Dienstleistungsproduktionsindex und das Datenangebot bieten die ausführlichen
methodischen Erläuterungen und der Qualitätsbericht zur Konjunkturstatistik im
Dienstleistungsbereich.
Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten
Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen
Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der
Aktualisierungen auf die Ergebnisse.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Konjunktur des Handels und der Dienstleistungen
Telefon: +49 611 75 4854
www.destatis.de/kontakt
