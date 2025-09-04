Deloitte / Milliardenmarkt für EV-Batterien wächst rasant - Europas ...

- Das Marktpotenzial für Elektrofahrzeug-Batterien in Europa wird sich bis 2030 auf 54 Milliarden Euro verdreifachen.

- Derzeit stammen 70 Prozent aller weltweit produzierten Batterien aus Asien. - Für eine starke Marktposition benötigen europäische Batterieproduzenten einen heimischen Marktanteil von mindestens 40 Prozent.



Allein in Europa wird sich das Marktpotenzial für Elektroauto-Batterien nach Berechnungen von Deloitte in den nächsten fünf Jahren mehr als verdreifachen - von derzeit 16,3 auf 54 Milliarden Euro im Jahr 2030. Grund ist der Hochlauf von Elektroautos - weltweit steigt ihr Anteil an allen verkauften Pkws zeitgleich von 18 auf 43 Prozent. Allerdings besteht die Gefahr, dass europäische Unternehmen an diesem Boom kaum partizipieren werden, denn die Abhängigkeit von asiatischen Herstellern ist und bleibt hoch, wie eine aktuelle Studie von Deloitte zeigt.



Demnach wurden im Jahr 2024 70 Prozent der weltweiten Kapazität für Elektroauto-Batterien in China produziert. 13 Prozent kamen aus Europa und 11 Prozent aus Nordamerika. Allerdings kamen nur drei Prozent der aus Europa stammenden Batterien auch von europäischen Herstellern, 97 Prozent dagegen von asiatischen Unternehmen.



Laut der Studie wird 2030 immer noch fast die Hälfte (47%) der EV-Batterien aus China kommen, 18 Prozent aus Nordamerika. Der in Europa produzierte Anteil wird zwar auf 25 Prozent steigen - jedoch stammt ein Großteil dieser Batterien immer noch von asiatischen Produzenten (70%) und nur 27 Prozent von europäischen Herstellern.



Abhängigkeit von asiatischen Produzenten zementiert



Dr. Harald Proff, Sektorleiter Automotive bei Deloitte, erklärt: "In den vergangenen Jahren ist ein Großteil der Batterieprojekte in Europa gescheitert, etwa aufgrund von fehlendem Zugang zu kritischen Rohstoffen, hohen Kapitalanforderungen, betrieblichen Ineffizienzen und einem schleppenden Hochlauf der E-Mobilität. Dennoch haben wir es mit einem stark wachsenden Markt zu tun, denn das Produkt Elektroauto wird immer günstiger und attraktiver. Die aktuelle Entwicklung bei der Umsetzung von Projekten zur Batterieproduktion hierzulande ist nicht nur eine verpasste Chance, sondern zementiert auch die Abhängigkeit von asiatischen Produzenten."



Laut Analysen von Deloitte benötigt Europa für eine starke Marktposition einen Anteil von mindestens 40 Prozent an der heimischen Batterieproduktion. Grundlage dafür sind eine koordinierte Industriepolitik und umfangreiche Investitionen sowie ein gesicherter Zugang zu Rohstoffen und eine Recycling-Infrastruktur. Über Investitionen in innovative Produkte, wie etwa das 800V-Batteriesystem, könnten sich europäische Hersteller vom Wettbewerb differenzieren, die Kosten der Fahrzeuge senken und langfristig Wettbewerbsfähigkeit erreichen.

"Wenn europäische Unternehmen bei der Batterieproduktion nicht massiv aufholen, zahlen sie einen hohen Preis. Unsere Versorgungssicherheit und technologische Souveränität sind in Gefahr. Als teuerste Komponente bestimmt die Batterie den Preis, die Fahrzeugleistung und die Reichweite. Wenn die europäischen Autobauer keine eigenen Batterien produzieren, müssen sie diese zu höheren Preisen einkaufen, was ihre Fahrzeuge verteuert. Das mag für die höherpreisigen Marktsegmente noch verkraftbar sein - in den so wichtigen Volumensegmenten mit geringen Margen ist das ein großer Wettbewerbsnachteil. Insgesamt werden wir dann weiter sinkende Margen sehen", erklärt Autoexperte Proff.

Über die Studie



Die Studie beruht auf umfassenden Marktdaten von GlobalData zur Batterieproduktion in Europa. Der Fokus liegt hierbei auf der Auswertung aktueller Produktionsvolumina europäischer und chinesischer Hersteller, sowie zu geplanten und verzögerten Projekten neuer Batteriefabriken in Europa. Ein zentraler Aspekt der Studie ist die Quantifizierung der aktuell hohen Marktkonzentration chinesischer Produzenten beim EU-Batteriemarkt - dies wurde mithilfe der Lorenz-Kurve und dem Herfindahl-Hirschman Index ermittelt. Mit Blick auf die Zukunft werden drei Szenarien erörtert, die sich in dem Anteil europäischer Batterieproduzenten am Markt unterscheiden und Auswirkungen auf Batteriepreise und Produktportfolio qualitativ skizziert.

