Sanofi-Aktie bricht ein – Hoffnungsträger floppt in Studie!

Das experimentelle Mittel gegen atopische Dermatitis zeigte zwar nach 24 Wochen Behandlung bessere Ergebnisse als ein Placebo, blieb aber hinter der Wirksamkeit von Dupixent zurück – dem umsatzstärksten Medikament des französischen Konzerns. Auf Zwölfmonatssicht summiert sich das Minus nun auf 17 Prozent:

Analysten werten die Daten laut Bloomberg als kritischen Moment für Sanofi. "Die Ergebnisse zu Amlitelimab sind entscheidend für die mittelfristigen Aussichten des Konzerns", hieß es von Marktbeobachtern. Der Konzern steht unter Druck, da auch für Itepekimab – ein gemeinsam mit Regeneron entwickeltes Mittel gegen chronisch obstruktive Lungenerkrankungen – noch keine eindeutige Perspektive besteht.

Sanofi selbst erklärte, dass weitere Studiendaten aus der späten Phase folgen werden, um das Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil von Amlitelimab besser einschätzen zu können. Das Unternehmen betonte zudem einen potenziellen Vorteil: Patienten könnten das Mittel bei atopischem Ekzem möglicherweise nur alle drei Monate spritzen, während Dupixent alle paar Wochen verabreicht werden muss.

Analysten schätzen den möglichen Jahresumsatz von Amlitelimab bis 2031 auf rund 1,5 Milliarden Euro, umgerechnet etwa 1,75 Milliarden US-Dollar. Neben Ekzemen wird der Antikörper auch für andere immunologische Indikationen wie Zöliakie oder Alopezie getestet.

Sanofi sucht dringend nach einem Nachfolger für Dupixent, das bereits bei Hauterkrankungen und Asthma eingesetzt wird. Der aktuelle Rückschlag verschärft die Unsicherheit.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,36 % und einem Kurs von 78,13EUR auf Tradegate (04. September 2025, 10:26 Uhr) gehandelt.



