Bitcoin-Treasury-Firmen
Peter Thiel vs. Michael Saylor: Wer wird der größte Krypto-Investor?
Die Tech-Milliardäre Thiel und Saylor setzen hunderte Millionen auf digitale Assets, doch verfolgen dabei unterschiedliche Ansätze.
- Thiel und Saylor investieren unterschiedlich in Krypto.
- Saylor setzt aggressiv auf Bitcoin-Käufe und Aktien.
- Thiel diversifiziert mit Bitcoin, Ether und Bullish.
Die Krypto-Märkte bleiben volatil, doch zwei der bekanntesten Tech-Milliardäre, Peter Thiel und Michael Saylor, sehen darin keine Abschreckung, sondern eine Chance. Während Saylor mit seiner Softwarefirma Strategy aggressiv auf Bitcoin-Käufe setzt, verfolgt Thiel einen diversifizierteren Ansatz über Venture-Investments, Ethereum-Exposure und seine Kryptobörse Bullish.
Michael Saylor: Der Bitcoin-Maximalist mit "unendlicher Geldschleife"
Michael Saylor, Mitgründer und Vorsitzender von Strategy, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der aggressivsten Bitcoin-Investoren der Wall Street entwickelt. Seine Firma kauft regelmäßig große Mengen an BTC, finanziert durch die Ausgabe neuer Aktien oder Schuldpapiere. Die Idee dahinter: Mit jedem Bitcoin-Kauf steigt tendenziell auch der Kurs des Coins – und damit die Bewertung der eigenen Aktie. So kann Strategy wiederum neues Kapital aufnehmen, um noch mehr BTC zu erwerben.
Dieses Modell hat Beobachter dazu veranlasst, von einem "unendlichen Geld-Glitch" zu sprechen – ein Kreislauf, der funktioniert, solange Bitcoin steigt. Strategy notierte zuletzt bei 330,26 US-Dollar, ein Minus von 3,33 Prozent, nachdem die Aktie im Februar noch mit fast doppelt so hohem Aufschlag gegenüber ihrem Net Asset Value (NAV) gehandelt wurde.
Peter Thiel: Diversifizierung statt All-in
Peter Thiel, Mitgründer von PayPal, verfolgt einen deutlich breiter aufgestellten Ansatz. Sein 2005 gegründeter Founders Fund investierte im Februar 2025 rund 100 Millionen US-Dollar in Bitcoin und weitere 100 Millionen in Ether. Darüber hinaus hält der Fonds signifikante Anteile an Unternehmen mit direkter Krypto-Exponierung – von der Ether-Investmentgesellschaft ETHZilla bis zum Mining-Spezialisten BitMine Immersion Technologies.
Parallel treibt Thiel seine Krypto-Börse Bullish voran, die Mitte August in New York an die Börse ging und mit Stablecoins wie USDC und PayPal USD auf eine Bewertung von 1,15 Milliarden US-Dollar kam.
Der Boom der Bitcoin-Treasury-Firmen
Das Modell der "Bitcoin Treasury Companies" wird zunehmend populär. Laut BitcoinTreasurys.net halten bereits 174 börsennotierte Unternehmen Bitcoin in ihren Bilanzen. Doch Experten warnen: Das Modell sei anfällig für eine Abwärtsspirale. Kommt es zu einem erneuten Krypto-Winter, könnten Firmen mit aggressiver Treasury-Strategie in ernste Liquiditätsprobleme geraten. Wenn Kapitalmärkte austrocknen und Bitcoin-Kurse abstürzen, drohen Zwangsverkäufe und Refinanzierungsengpässe.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion