    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Bitcoin-Treasury-Firmen

    393 Aufrufe 393 0 Kommentare 0 Kommentare

    Peter Thiel vs. Michael Saylor: Wer wird der größte Krypto-Investor?

    Die Tech-Milliardäre Thiel und Saylor setzen hunderte Millionen auf digitale Assets, doch verfolgen dabei unterschiedliche Ansätze.

    Für Sie zusammengefasst
    Bitcoin-Treasury-Firmen - Peter Thiel vs. Michael Saylor: Wer wird der größte Krypto-Investor?
    Foto: Dall-E

    Die Krypto-Märkte bleiben volatil, doch zwei der bekanntesten Tech-Milliardäre, Peter Thiel und Michael Saylor, sehen darin keine Abschreckung, sondern eine Chance. Während Saylor mit seiner Softwarefirma Strategy aggressiv auf Bitcoin-Käufe setzt, verfolgt Thiel einen diversifizierteren Ansatz über Venture-Investments, Ethereum-Exposure und seine Kryptobörse Bullish.

    Michael Saylor: Der Bitcoin-Maximalist mit "unendlicher Geldschleife"

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strategy Inc!
    Long
    298,62€
    Basispreis
    3,13
    Ask
    × 8,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    360,10€
    Basispreis
    3,37
    Ask
    × 8,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Michael Saylor, Mitgründer und Vorsitzender von Strategy, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der aggressivsten Bitcoin-Investoren der Wall Street entwickelt. Seine Firma kauft regelmäßig große Mengen an BTC, finanziert durch die Ausgabe neuer Aktien oder Schuldpapiere. Die Idee dahinter: Mit jedem Bitcoin-Kauf steigt tendenziell auch der Kurs des Coins – und damit die Bewertung der eigenen Aktie. So kann Strategy wiederum neues Kapital aufnehmen, um noch mehr BTC zu erwerben.

    Dieses Modell hat Beobachter dazu veranlasst, von einem "unendlichen Geld-Glitch" zu sprechen – ein Kreislauf, der funktioniert, solange Bitcoin steigt. Strategy notierte zuletzt bei 330,26 US-Dollar, ein Minus von 3,33 Prozent, nachdem die Aktie im Februar noch mit fast doppelt so hohem Aufschlag gegenüber ihrem Net Asset Value (NAV) gehandelt wurde.

    Peter Thiel: Diversifizierung statt All-in

    Peter Thiel, Mitgründer von PayPal, verfolgt einen deutlich breiter aufgestellten Ansatz. Sein 2005 gegründeter Founders Fund investierte im Februar 2025 rund 100 Millionen US-Dollar in Bitcoin und weitere 100 Millionen in Ether. Darüber hinaus hält der Fonds signifikante Anteile an Unternehmen mit direkter Krypto-Exponierung – von der Ether-Investmentgesellschaft ETHZilla bis zum Mining-Spezialisten BitMine Immersion Technologies.

    Parallel treibt Thiel seine Krypto-Börse Bullish voran, die Mitte August in New York an die Börse ging und mit Stablecoins wie USDC und PayPal USD auf eine Bewertung von 1,15 Milliarden US-Dollar kam.

     

    Der Boom der Bitcoin-Treasury-Firmen

    Das Modell der "Bitcoin Treasury Companies" wird zunehmend populär. Laut BitcoinTreasurys.net halten bereits 174 börsennotierte Unternehmen Bitcoin in ihren Bilanzen. Doch Experten warnen: Das Modell sei anfällig für eine Abwärtsspirale. Kommt es zu einem erneuten Krypto-Winter, könnten Firmen mit aggressiver Treasury-Strategie in ernste Liquiditätsprobleme geraten. Wenn Kapitalmärkte austrocknen und Bitcoin-Kurse abstürzen, drohen Zwangsverkäufe und Refinanzierungsengpässe.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bitcoin-Treasury-Firmen Peter Thiel vs. Michael Saylor: Wer wird der größte Krypto-Investor? Die Tech-Milliardäre Thiel und Saylor setzen hunderte Millionen auf digitale Assets, doch verfolgen dabei unterschiedliche Ansätze.