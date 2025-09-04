Peter Thiel vs. Michael Saylor: Wer wird der größte Krypto-Investor?

Die Krypto-Märkte bleiben volatil, doch zwei der bekanntesten Tech-Milliardäre, Peter Thiel und Michael Saylor, sehen darin keine Abschreckung, sondern eine Chance. Während Saylor mit seiner Softwarefirma Strategy aggressiv auf Bitcoin-Käufe setzt, verfolgt Thiel einen diversifizierteren Ansatz über Venture-Investments, Ethereum-Exposure und seine Kryptobörse Bullish .

Michael Saylor, Mitgründer und Vorsitzender von Strategy, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der aggressivsten Bitcoin-Investoren der Wall Street entwickelt. Seine Firma kauft regelmäßig große Mengen an BTC, finanziert durch die Ausgabe neuer Aktien oder Schuldpapiere. Die Idee dahinter: Mit jedem Bitcoin-Kauf steigt tendenziell auch der Kurs des Coins – und damit die Bewertung der eigenen Aktie. So kann Strategy wiederum neues Kapital aufnehmen, um noch mehr BTC zu erwerben.

Dieses Modell hat Beobachter dazu veranlasst, von einem "unendlichen Geld-Glitch" zu sprechen – ein Kreislauf, der funktioniert, solange Bitcoin steigt. Strategy notierte zuletzt bei 330,26 US-Dollar, ein Minus von 3,33 Prozent, nachdem die Aktie im Februar noch mit fast doppelt so hohem Aufschlag gegenüber ihrem Net Asset Value (NAV) gehandelt wurde.

Peter Thiel: Diversifizierung statt All-in

Peter Thiel, Mitgründer von PayPal, verfolgt einen deutlich breiter aufgestellten Ansatz. Sein 2005 gegründeter Founders Fund investierte im Februar 2025 rund 100 Millionen US-Dollar in Bitcoin und weitere 100 Millionen in Ether. Darüber hinaus hält der Fonds signifikante Anteile an Unternehmen mit direkter Krypto-Exponierung – von der Ether-Investmentgesellschaft ETHZilla bis zum Mining-Spezialisten BitMine Immersion Technologies.

Parallel treibt Thiel seine Krypto-Börse Bullish voran, die Mitte August in New York an die Börse ging und mit Stablecoins wie USDC und PayPal USD auf eine Bewertung von 1,15 Milliarden US-Dollar kam.

Der Boom der Bitcoin-Treasury-Firmen

Das Modell der "Bitcoin Treasury Companies" wird zunehmend populär. Laut BitcoinTreasurys.net halten bereits 174 börsennotierte Unternehmen Bitcoin in ihren Bilanzen. Doch Experten warnen: Das Modell sei anfällig für eine Abwärtsspirale. Kommt es zu einem erneuten Krypto-Winter, könnten Firmen mit aggressiver Treasury-Strategie in ernste Liquiditätsprobleme geraten. Wenn Kapitalmärkte austrocknen und Bitcoin-Kurse abstürzen, drohen Zwangsverkäufe und Refinanzierungsengpässe.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



