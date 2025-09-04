    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Wenn die Fed die Zinsen senkt: wirklich bullisch für Aktienmärkte?

    Die morgigen US-Arbeitsmarktdaten könnten eine Vorentscheidung sein für die Frage, ob die US-Notenbank Fed bereits im September die Zinsen senkt - oder eben doch nicht. Die neusten Zahlen geben eher alarmierende Signale

    Die morgigen US-Arbeitsmarktdaten könnten eine Vorentscheidung sein für die Frage, ob die US-Notenbank Fed bereits im September die Zinsen senkt - oder eben doch nicht. Die neusten Zahlen geben eher alarmierende Signale aus der US-Wirtschaft, so gestern die JOLTs: erstmals fällt die Zahl der angebotenen Jobs unter die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen! Die Finanzgeschichte zeigt: wenn die Fed die Zinsen senkt, steigt die Arbeitslosigkeit - denn die Fed reagiert (in der Regel zu spät) auf die Verschlechterung der Wirtschaft. Bislang hat die KI-Euphorie die kontinuierliche Abkühlung der US-Konjunktur kaschiert - aber die KI-Base ist angekratzt..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.193,37€
    Basispreis
    15,37
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.250,00€
    Basispreis
    15,90
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Webinar mit Balthasar Becker: Strategien für die Blase - und ihr Platzen!
    https://balthasar-becker.com/exklusives-webinar/

    2. S&P 500-Setup aus Börsenbrief "Fugmann´s Trading Woche":
    https://premium.finanzmarktwelt.de/s/finanzmarktwelt/fugmann-s-trading ...

     

    Das Video "Wenn die Fed die Zinsen senkt: wirklich bullisch für Aktienmärkte?" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Wenn die Fed die Zinsen senkt: wirklich bullisch für Aktienmärkte? Die morgigen US-Arbeitsmarktdaten könnten eine Vorentscheidung sein für die Frage, ob die US-Notenbank Fed bereits im September die Zinsen senkt - oder eben doch nicht. Die neusten Zahlen geben eher alarmierende Signale