Videoausblick
Wenn die Fed die Zinsen senkt: wirklich bullisch für Aktienmärkte?
Die morgigen US-Arbeitsmarktdaten könnten eine Vorentscheidung sein für die Frage, ob die US-Notenbank Fed bereits im September die Zinsen senkt - oder eben doch nicht. Die neusten Zahlen geben eher alarmierende Signale
Die morgigen US-Arbeitsmarktdaten könnten eine Vorentscheidung sein für die Frage, ob die US-Notenbank Fed bereits im September die Zinsen senkt - oder eben doch nicht. Die neusten Zahlen geben eher alarmierende Signale aus der US-Wirtschaft, so gestern die JOLTs: erstmals fällt die Zahl der angebotenen Jobs unter die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen! Die Finanzgeschichte zeigt: wenn die Fed die Zinsen senkt, steigt die Arbeitslosigkeit - denn die Fed reagiert (in der Regel zu spät) auf die Verschlechterung der Wirtschaft. Bislang hat die KI-Euphorie die kontinuierliche Abkühlung der US-Konjunktur kaschiert - aber die KI-Base ist angekratzt..
Hinweise aus Video:
1. Webinar mit Balthasar Becker: Strategien für die Blase - und ihr Platzen!
https://balthasar-becker.com/exklusives-webinar/
2. S&P 500-Setup aus Börsenbrief "Fugmann´s Trading Woche":
https://premium.finanzmarktwelt.de/s/finanzmarktwelt/fugmann-s-trading ...
Das Video "Wenn die Fed die Zinsen senkt: wirklich bullisch für Aktienmärkte?" sehen Sie hier..