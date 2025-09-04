Wenn die Fed die Zinsen senkt: wirklich bullisch für Aktienmärkte?

Die morgigen US-Arbeitsmarktdaten könnten eine Vorentscheidung sein für die Frage, ob die US-Notenbank Fed bereits im September die Zinsen senkt - oder eben doch nicht. Die neusten Zahlen geben eher alarmierende Signale aus der US-Wirtschaft, so gestern die JOLTs: erstmals fällt die Zahl der angebotenen Jobs unter die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen! Die Finanzgeschichte zeigt: wenn die Fed die Zinsen senkt, steigt die Arbeitslosigkeit - denn die Fed reagiert (in der Regel zu spät) auf die Verschlechterung der Wirtschaft. Bislang hat die KI-Euphorie die kontinuierliche Abkühlung der US-Konjunktur kaschiert - aber die KI-Base ist angekratzt..

Hinweise aus Video: