    Besonders beachtet!

    Saab Registered (B) Aktie verliert signifikant - 04.09.2025

    Am 04.09.2025 ist die Saab Registered (B) Aktie, bisher, um -6,05 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Saab Registered (B) Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Saab AB ist ein führendes Unternehmen in der Verteidigungsindustrie, bekannt für seine innovativen und kosteneffizienten Lösungen.

    Saab Registered (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Saab Registered (B) Aktie. Mit einer Performance von -6,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Saab Registered (B)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,83 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Saab Registered (B) Aktie damit um +0,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,55 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +139,25 % gewonnen.

    Saab Registered (B) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,05 %
    1 Monat +2,55 %
    3 Monate +5,83 %
    1 Jahr +143,89 %

    Informationen zur Saab Registered (B) Aktie

    Es gibt 534 Mio. Saab Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,35 Mrd. wert.

    Saab Registered (B) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Saab Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Saab Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Saab Registered (B)

    ISIN:SE0021921269WKN:A403UW



    Verfasst von Markt Bote
    Besonders beachtet! Saab Registered (B) Aktie verliert signifikant - 04.09.2025 Am 04.09.2025 ist die Saab Registered (B) Aktie, bisher, um -6,05 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Saab Registered (B) Aktie.