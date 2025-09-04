Saab Registered (B) Aktie verliert signifikant - 04.09.2025

Saab AB ist ein führendes Unternehmen in der Verteidigungsindustrie, bekannt für seine innovativen und kosteneffizienten Lösungen.

Saab Registered (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Saab Registered (B) Aktie. Mit einer Performance von -6,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Saab Registered (B)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,83 % zu Buche.