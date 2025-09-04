    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz

    Heute am 04.09.2025: Deutz Aktie im Fokus

    Am 04.09.2025 ist die Deutz Aktie, bisher, um -3,17 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutz Aktie.

    Foto: DEUTZ AG

    Deutz AG ist ein führender Hersteller von Antriebssystemen für Off-Highway-Anwendungen, bekannt für innovative und umweltfreundliche Technologien. Hauptprodukte sind Diesel- und Gasmotoren sowie elektrische Antriebe. Deutz ist ein etablierter Marktteilnehmer mit Konkurrenten wie Cummins und Caterpillar. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen und Zuverlässigkeit.

    Deutz Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2025

    Die Deutz Aktie notiert aktuell bei 9,4800 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,17 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,3100  entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Deutz-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +30,38 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutz Aktie damit um +9,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,20 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutz auf +139,39 %.

    Deutz Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,17 %
    1 Monat +30,20 %
    3 Monate +30,38 %
    1 Jahr +112,07 %

    Informationen zur Deutz Aktie

    Es gibt 139 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Mrd. wert.

    Deutz AG: Übernahme von Sobek treibt Aktien auf Höchststand seit 2007!


    Die Aktien der Deutz AG verzeichneten am Mittwoch Kursgewinne und näherten sich ihrem Höchststand seit 2007. Der Anstieg wurde durch die Ankündigung der Übernahme des Drohnenkomponentenherstellers Sobek ausgelöst, was die Aktien zunächst nahe der …

    Deutz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutz

    -4,19 %
    +9,17 %
    +30,20 %
    +30,38 %
    +112,07 %
    +166,34 %
    +117,39 %
    +85,36 %
    -49,32 %
    ISIN:DE0006305006WKN:630500



