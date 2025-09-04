Heute am 04.09.2025: Deutz Aktie im Fokus

Die Deutz Aktie notiert aktuell bei 9,4800€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,17 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,3100 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Deutz AG ist ein führender Hersteller von Antriebssystemen für Off-Highway-Anwendungen, bekannt für innovative und umweltfreundliche Technologien. Hauptprodukte sind Diesel- und Gasmotoren sowie elektrische Antriebe. Deutz ist ein etablierter Marktteilnehmer mit Konkurrenten wie Cummins und Caterpillar. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen und Zuverlässigkeit.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Deutz-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +30,38 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutz Aktie damit um +9,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,20 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutz auf +139,39 %.

Deutz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,17 % 1 Monat +30,20 % 3 Monate +30,38 % 1 Jahr +112,07 %

Informationen zur Deutz Aktie

Es gibt 139 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Mrd. wert.

Die Aktien der Deutz AG verzeichneten am Mittwoch Kursgewinne und näherten sich ihrem Höchststand seit 2007. Der Anstieg wurde durch die Ankündigung der Übernahme des Drohnenkomponentenherstellers Sobek ausgelöst, was die Aktien zunächst nahe der …

Deutz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.