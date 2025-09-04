Das sind die beliebtesten Gebrauchten (FOTO)

Düsseldorf (ots) - ALD Automotive | LeasePlan hat die Verkäufe ihrer

Leasingrückläufer an Endkunden von Januar bis Juli 2025 ausgewertet und eine

Liste der beliebtesten gebrauchten Pkw und Transporter veröffentlicht.



Erstmalig schaffen es zwei Plug-in-Hybride an die Spitze des Rankings und zwei

reine Elektroautos auf die Plätze 5 und 8.





Diese Leasingrückläufer kommen bei Autokäufern gut an:



1. Kia XCeed (Plug-in-Hybrid) (25 %)

2. Ford Kuga (Plug-in-Hybrid) (16 %)

3. Kia Ceed (13 %)

4. Ford Focus (10 %)

5. Hyundai Kona (Elektro) (9 %)

6. Ford Transit Custom (8 %)

7. Land Rover Range Rover Velar (6 %)

8. Kia E-Niro (Elektro) (5 %)

9. Opel Corsa (4 %)

10. Volkswagen Passat (4 %)



Geschäftsführer Martin Kössler: "Die Gebrauchtwagenpreise pendeln sich nach

einem jahrelangen Auf und Ab auf einem leicht gesunkenen, aber insgesamt noch

hohem Niveau ein. Nur bei gebrauchten Elektrofahrzeugen ist ein stärkerer

Preisverfall zu beobachten. Ein drei Jahre altes elektrisches Fahrzeug erzielt

am Gebrauchtwagenmarkt aktuell noch etwas mehr als die Hälfte des ursprünglichen

Listenpreises. Davon können Gebrauchtwagenkäufer, die auf ein Elektroauto

umsteigen wollen, derzeit profitieren. Das spiegelt sich auch in unserem

aktuellen Ranking wider, denn in den Top-10 sind jetzt sowohl Hybride als auch

reine Stromer vertreten."



ALD Carmarket ist der Gebrauchtwagenvertrieb von ALD Automotive | LeasePlan in

Deutschland. Im Gebrauchtwagenzentrum in Dorfmark gibt es eine große, sich

ständig wechselnde Auswahl an hochwertigen und gepflegten Leasingrückläufern

fast aller Marken. Das Kauf- und Leasingangebot ist auch online

(https://shop.aldcarmarket.com/de-de) verfügbar.



Die durchschnittlich drei Jahre alten Leasingrückläufer mit einer Laufleistung

zwischen 30.000 und 90.000 Kilometern sind erstklassig ausgestattet,

scheckheftgepflegt und nach strengen Qualitätskriterien geprüft.



Jedes Fahrzeug wird mit einer aktuellen Haupt- und Abgasuntersuchung übergeben.

Zusätzliche Sicherheit bietet die optionale Reparaturkostenversicherung.



Weitere Informationen und Download:

https://www.leaseplan.com/de-de/presse/das-sind-die-beliebtesten-gebrauchten/



