    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Das sind die beliebtesten Gebrauchten (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - ALD Automotive | LeasePlan hat die Verkäufe ihrer
    Leasingrückläufer an Endkunden von Januar bis Juli 2025 ausgewertet und eine
    Liste der beliebtesten gebrauchten Pkw und Transporter veröffentlicht.

    Erstmalig schaffen es zwei Plug-in-Hybride an die Spitze des Rankings und zwei
    reine Elektroautos auf die Plätze 5 und 8.

    Diese Leasingrückläufer kommen bei Autokäufern gut an:

    1. Kia XCeed (Plug-in-Hybrid) (25 %)
    2. Ford Kuga (Plug-in-Hybrid) (16 %)
    3. Kia Ceed (13 %)
    4. Ford Focus (10 %)
    5. Hyundai Kona (Elektro) (9 %)
    6. Ford Transit Custom (8 %)
    7. Land Rover Range Rover Velar (6 %)
    8. Kia E-Niro (Elektro) (5 %)
    9. Opel Corsa (4 %)
    10. Volkswagen Passat (4 %)

    Geschäftsführer Martin Kössler: "Die Gebrauchtwagenpreise pendeln sich nach
    einem jahrelangen Auf und Ab auf einem leicht gesunkenen, aber insgesamt noch
    hohem Niveau ein. Nur bei gebrauchten Elektrofahrzeugen ist ein stärkerer
    Preisverfall zu beobachten. Ein drei Jahre altes elektrisches Fahrzeug erzielt
    am Gebrauchtwagenmarkt aktuell noch etwas mehr als die Hälfte des ursprünglichen
    Listenpreises. Davon können Gebrauchtwagenkäufer, die auf ein Elektroauto
    umsteigen wollen, derzeit profitieren. Das spiegelt sich auch in unserem
    aktuellen Ranking wider, denn in den Top-10 sind jetzt sowohl Hybride als auch
    reine Stromer vertreten."

    ALD Carmarket ist der Gebrauchtwagenvertrieb von ALD Automotive | LeasePlan in
    Deutschland. Im Gebrauchtwagenzentrum in Dorfmark gibt es eine große, sich
    ständig wechselnde Auswahl an hochwertigen und gepflegten Leasingrückläufern
    fast aller Marken. Das Kauf- und Leasingangebot ist auch online
    (https://shop.aldcarmarket.com/de-de) verfügbar.

    Die durchschnittlich drei Jahre alten Leasingrückläufer mit einer Laufleistung
    zwischen 30.000 und 90.000 Kilometern sind erstklassig ausgestattet,
    scheckheftgepflegt und nach strengen Qualitätskriterien geprüft.

    Jedes Fahrzeug wird mit einer aktuellen Haupt- und Abgasuntersuchung übergeben.
    Zusätzliche Sicherheit bietet die optionale Reparaturkostenversicherung.

    Weitere Informationen und Download:
    https://www.leaseplan.com/de-de/presse/das-sind-die-beliebtesten-gebrauchten/

    Pressekontakt:

    Britta Giesen
    Referentin Externe/Interne Kommunikation
    Telefon: 0211/58640-511
    E-Mail: mailto:britta.giesen@leaseplan.com

    LeasePlan Deutschland GmbH
    Lippestraße 4
    40221 Düsseldorf
    Internet: http://www.leaseplan.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/113613/6110450
    OTS: LeasePlan Deutschland GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Das sind die beliebtesten Gebrauchten (FOTO) ALD Automotive | LeasePlan hat die Verkäufe ihrer Leasingrückläufer an Endkunden von Januar bis Juli 2025 ausgewertet und eine Liste der beliebtesten gebrauchten Pkw und Transporter veröffentlicht. Erstmalig schaffen es zwei Plug-in-Hybride an die …