JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Es seien noch mehr Daten zu Amlitelimab erforderlich, um die Chancen des Antikörpers einzuschätzen, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach den Ergebnissen der Coast-1-Studie mit dem erreichten primären Endpunkt. Er rechnet mit einer deutlichen Underperformance der Aktien im Tagesverlauf, da die Reduktion des Eczema Area and Severity Index (EASI-75) schwächer als erwartet ausgefallen ist./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:48 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,06 % und einem Kurs von 77,53EUR auf Tradegate (04. September 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.



