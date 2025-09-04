    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi
    JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Amitelimab habe in Phase III die Wirksamkeit der Phase II nicht bestätigt, schrieb Benjamin Jackson am Donnerstag nach den Studiendaten des Antikörpers. Das Sicherheitsprofil könnte allerdings das klassenbeste sein. Zudem lobte er den bequemen Umgang./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,06 % und einem Kurs von 77,53EUR auf Tradegate (04. September 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Benjamin Jackson
    Analysiertes Unternehmen: SANOFI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 120
    Kursziel alt: 120
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


